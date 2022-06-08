"Путин хочет уничтожить Европейский союз": Меркель оценила агрессивную политику РФ (видео)

Экс-канцлер ФРГ считает, что враждебность президента РФ направлена против модели западной демократии.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель с момента своего ухода в отставку дала первое большое интервью. В эфире с журналистом Der Spiegel Александером Озангом 7 июня она резко осудила российскую агрессию в Украине и заявила, что цель президента Владимира Путина — уничтожить Европейский союз.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бывшая немецкий канцлер назвала вооруженное вторжение РФ в Украину большой ошибкой. Меркель подчеркнула, что этому жестокому нападению, пренебрегающему международным правом, нет оправдания, а враждебность Путина направлена против модели западной демократии.

"Ненависть Путина, его враждебность направлена против западной демократической модели. Он хочет уничтожить Европейский союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – заявила Меркель.

Однако бывшая канцлер считает, что западные страны не сделали всего необходимого для того, чтобы предотвратить российское вторжение. По ее словам, Западу не удалось создать эффективную архитектуру безопасности, которая бы не допустила войны в Украине.

При этом Меркель сказала, что не должна извиняться за свою внешнюю политику в отношении России, которые сейчас некоторые расценивают как слишком мягкую.

"Дипломатия сама по себе не является ошибкой, если она не работает. Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно" — и поэтому не буду извиняться", — сказала Меркель, имея в виду попытки разрешить конфликт на Донбассе путем заключения Минских соглашений в 2014-2015 годах.

Тем не менее она признала, что в отношении аннексии Крыма в 2014 году нужно было действовать гораздо жестче.

"Военное сдерживание – это единственный язык, который он понимает", – сказала Меркель о Путине.

Меркель также прокомментировала свою позицию относительно вступления Украины в НАТО, когда в 2008 году на бухарестском саммите Киев получил отказ на включение в "План действий по членству в НАТО". Бывший канцлер Германии убеждена, что Украина была политически расколота между Януковичем и Ющенко. Кроме того, Меркель уверена, что Путин бы тогда этого не допустил, поскольку воспринял бы это вхождение как "объявление войны".

"Я совершенно не разделяю его представления о том, что целый Запад является его врагом, что его (Путина) постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать", — подчеркнула Меркель, добавив, что сказанное совсем не оправдывает российского президента, а служит объяснением ее позиции.

Как отреагировали в Украине?

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на интервью Ангелы Меркель и сказал, что нынешние ее заявления "очень печальны". Дипломат задается вопросом, как могло случится, что Россия развязала кровопролитную войну в Европе спустя почти 80 лет, в то время когда политика Германии в отношении РФ была "такой большой" в последние десятилетия.

"Путина почти обхаживали, и Берлин всегда поддерживал лидера Кремля. Нынешние заявления Меркель очень печальны", — отметил Мельник.

Посол добавил, что без честной переоценки Германией российской политики невозможно будет сделать правильные выводы для будущих отношений с Россией и остановить ее агрессию.

Ранее сообщалось, что экс-канцелр ФРГ Ангела Меркель не стала приносить извинения за проводимую ею внешнюю политику относительно России. По ее словам, конечно же можно было сделать больше для предотвращения трагедии в Украине, но в этом она себя не обвиняет.