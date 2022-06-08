"Я не буду извиняться": Меркель не считает себя виноватой из-за нападения РФ в Украину

Политик заявила, что не считает проводимую ею политику по отношению к России ошибочной. Это же касается Минских соглашений и решения не принимать Украину в НАТО.

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Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о своем отношении к нападению России в Украину. По ее словам, это жестокая атака, нарушающая международное право и которой нет оправданий. Однако на вопрос о том, могла ли она сделать больше или что-то по-другому на своей предыдущей должности, чтобы предотвратить войну, Меркель ответила, что ни в чем не винит себя. Об этом политик заявила в интервью журналисту Spiegel.

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"Я не виню себя. Не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это. Можно было сделать больше для предотвращения такой трагедии — я уже считаю эту ситуацию большой трагедией — можно было ее предотвратить? И именно поэтому вы задаете себе, и, конечно, я продолжаю задавать себе эти вопросы", — сказала она.

Также Ангела Меркель ответила на обвинения посла Украины в Германии Андрея Мельника на то, что она проводила политику умиротворения в отношении России, заявив что так не считает.

"Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна. Если бы Минские соглашения не были достигнуты в то время, ситуация действительно обострилась бы", — заявила экс-канцлер.

То же самое было бы, если Украина была принята в НАТО.

"Я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, и я не буду извиняться за это", — добавила Меркель.

Напомним, 2 июня бывшая канцлер Германии впервые прокомментировала вторжение России в Украину. Она заявила, что поддерживает в войне Украину и ее право на самооборону. А также посчитала правильными меры ЕС, США, НАТО и ООН для прекращения полномасштабной войны.

Ранее, 4 апреля Ангела Меркель рассказала, что решение не принимать Украину в НАТО было правильным на саммите Альянса в 2008 году.