"Я не проситиму вибачення": Меркель не вважає себе винною через напад РФ в Україну

Політик заявила, що не вважає проведену нею політику щодо Росії помилковою. Це ж стосується Мінських угод та рішення не приймати Україну до НАТО.

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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель розповіла про своє ставлення до нападу Росії в Україну. За її словами, це жорстока атака, яка порушує міжнародне право і не має виправдань. Однак на питання про те, чи могла вона зробити більше або щось по-іншому на своїй попередній посаді, щоб запобігти війні, Меркель відповіла, що ні в чому не звинувачує себе. Про це політик заявила в інтерв'ю журналісту Spiegel.

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"Я не звинувачую себе. Не вдалося створити архітектуру безпеки, яка могла б запобігти цьому. Можна було зробити більше для запобігання такій трагедії — я вже вважаю цю ситуацію великою трагедією — можна було їй запобігти? І саме тому ви запитуєте себе, і, звичайно я продовжую запитувати себе", — сказала вона.

Також Ангела Меркель відповіла на звинувачення посла України в Німеччині Андрія Мельника на те, що вона проводила політику умиротворення щодо Росії, заявивши, що так не вважає.

"Я так не думаю. Дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є помилковою. Якби Мінські угоди не досягнули в той час, ситуація справді загострилася б", — заявила ексканцлер.

Те саме було б, якщо Україну прийняли в НАТО.

"Я не бачу необхідності говорити, що це було неправильно, і я не проситиму вибачення за це", — додала Меркель.

Нагадаємо, 2 червня колишня канцлер Німеччини вперше прокоментувала вторгнення Росії в Україну. Вона заявила, що підтримує у війні Україну та її право на самооборону. А також вважала за правильні заходи ЄС, США, НАТО та ООН для припинення повномасштабної війни.

Раніше, 4 квітня, Ангела Меркель розповіла, що рішення не приймати Україну в НАТО було правильним на саміті Альянсу у 2008 році.