"Варварська агресія Росії": Меркель вперше відреагувала на війну в Україні

Колишній канцлер Німеччини підтримала заходи Євросоюзу, США, НАТО та ООН для припинення повномасштабної війни. Наслідки бойових дій будуть значними для українців, попередила вона.

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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у першому публічному виступі за пів року засудила розв'язану Росією війну в Україні. Про це пише німецьке видання "Zeit Online".

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"Я солідарна з Україною, атакованою Росією, і підтримую її право на самооборону", — заявила Меркель

Канцлер зізналася, що не хоче робити жодних оцінок з боку у вільний від роботи час. Вторгнення Росії в Україну, як сказала Меркель, це занадто кричуще порушення міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни.

Канцлер підтримує будь-які заходи, які вживає Німеччина, інші країни Євросоюзу, США, НАТО, G7 та ООН щодо припинення "варварської агресивної війни Росії".

[ + – ] Меркель каже, що ніхто не може оцінити наслідки війни

За словами Меркель, ніхто не може серйозно оцінити, наскільки далекосяжними будуть наслідки війни.

"Однак вони будуть значними — особливо для українців. Буча стала прикладом цього жаху", — прокоментувала ексканцлер.

"Промінцем надії в нескінченному сумі", за словами Меркель, стане підтримка українців багатьма сусідніми країнами, зокрема Польщі та Молдови.

Велике значення в перемозі над агресором має єдність ЄС. Меркель закликала жителів Німеччини зробити свій внесок у цей процес.

"Ми ніколи не повинні сприймати мир і свободу як щось, що само собою зрозуміле", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що Ангела Меркель не жаліла за рішення не приймати Україну в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Президент України Володимир Зеленський після вбивств у Бучі говорив, що на саміті НАТО у Бухаресті був шанс, щоб Росія не прийшла в Україну.

Наразі ЗС РФ облаштовують позиції в Брянській області, за 3 кілометри від кордону з Україною. Українські військові припускають, що в майбутньому інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ та об'єктів інфраструктури посилиться.