"Варварська агресія Росії": Меркель вперше відреагувала на війну в Україні
Колишній канцлер Німеччини підтримала заходи Євросоюзу, США, НАТО та ООН для припинення повномасштабної війни. Наслідки бойових дій будуть значними для українців, попередила вона.
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Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у першому публічному виступі за пів року засудила розв'язану Росією війну в Україні. Про це пише німецьке видання "Zeit Online".
"Я солідарна з Україною, атакованою Росією, і підтримую її право на самооборону", — заявила Меркель
Канцлер зізналася, що не хоче робити жодних оцінок з боку у вільний від роботи час. Вторгнення Росії в Україну, як сказала Меркель, це занадто кричуще порушення міжнародного права в історії Європи після закінчення Другої світової війни.
Канцлер підтримує будь-які заходи, які вживає Німеччина, інші країни Євросоюзу, США, НАТО, G7 та ООН щодо припинення "варварської агресивної війни Росії".
За словами Меркель, ніхто не може серйозно оцінити, наскільки далекосяжними будуть наслідки війни.
"Однак вони будуть значними — особливо для українців. Буча стала прикладом цього жаху", — прокоментувала ексканцлер.
"Промінцем надії в нескінченному сумі", за словами Меркель, стане підтримка українців багатьма сусідніми країнами, зокрема Польщі та Молдови.
Велике значення в перемозі над агресором має єдність ЄС. Меркель закликала жителів Німеччини зробити свій внесок у цей процес.
"Ми ніколи не повинні сприймати мир і свободу як щось, що само собою зрозуміле", — підсумувала вона.
Нагадаємо, що Ангела Меркель не жаліла за рішення не приймати Україну в НАТО на саміті Альянсу в Бухаресті у 2008 році. Президент України Володимир Зеленський після вбивств у Бучі говорив, що на саміті НАТО у Бухаресті був шанс, щоб Росія не прийшла в Україну.
Наразі ЗС РФ облаштовують позиції в Брянській області, за 3 кілометри від кордону з Україною. Українські військові припускають, що в майбутньому інтенсивність обстрілів позицій ЗСУ та об'єктів інфраструктури посилиться.