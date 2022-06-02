"Варварская агрессия России": Меркель первый раз отреагировала на войну в Украине

Бывший канцлер Германии поддержала меры Евросоюза, США, НАТО и ООН для прекращения полномасштабной войны. Последствия боевых действий будут значительными для украинцев, предупредила она.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первом публичном выступлении за полгода осудила развязанную Россией войну в Украине. Об этом пишет немецкое издание Zeit Online.

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"Я солидарна с Украиной, атакованной Россией, и поддерживаю ее право на самооборону", — заявила Меркель

Канцлер призналась, что не хочет делать какие-либо оценки со стороны в свободное от работы время. Вторжение России в Украину, как сказала Меркель, это слишком вопиющее нарушение международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны.

Канцлер поддерживает любые меры, принимаемые Германией, другими странами Евросоюза, США, НАТО, G7 и ООН по прекращению "варварской агрессивной войны России".

[ + – ] Меркель говорит, что никто не может оценить последствия войны

По словам Меркель, никто не может серьезно оценить, насколько далеко идущими будут последствия войны.

"Однако они будут значительными – особенно для украинцев. Буча стала примером этого ужаса", – прокомментировала экс-канцлер.

"Лучиком надежды в бесконечной печали", по словам Меркель, станет поддержка украинцев многими соседними странами, в частности, Польши и Молдовы.

Большое значение в победе над агрессором имеет единство ЕС. Меркель призвала жителей Германии внести собственный вклад в этот процесс.

"Мы никогда не должны воспринимать мир и свободу как нечто само собой разумеющееся", – заключила она.

Напомним, что Ангела Меркель не стала сожалеть о решении не принимать Украину в НАТО на саммите Альянса в Бухаресте в 2008 году. Президент Украины Владимир Зеленский после убийств в Буче говорил, что на саммите НАТО в Бухаресте был шанс того, чтобы Россия не пришла в Украину.

Cейчас ВС РФ обустраивают позиции в Брянской области, в 3 километрах от границы с Украиной. Украинские военные предполагают, что в будущем интенсивность обстрелов позиций ВСУ и объектов инфраструктуры усилится.