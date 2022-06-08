"Путін хоче знищити Європейський союз": Меркель оцінила агресивну політику РФ (відео)

Ексканцлерка ФРН вважає, що ворожість президента РФ спрямована проти моделі західної демократії.

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Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель з моменту свого відставки дала перше велике інтерв'ю. В ефірі з журналістом Der Spiegel Олександером Озангом 7 червня вона різко засудила російську агресію в Україні та заявила, що мета президента Володимира Путіна — знищити Європейський Союз.

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Колишня німецька канцлерка назвала збройне вторгнення РФ в Україну великою помилкою. Меркель наголосила, що цього жорстокого нападу, який нехтує міжнародним правом, немає виправдання, а ворожість Путіна спрямована проти моделі західної демократії.

"Ненависть Путіна, його ворожість спрямована проти західної демократичної моделі. Він хоче знищити Європейський союз, бо бачить у ньому перший щабель до НАТО", — заявила Меркель.

Проте колишня канцлерка вважає, що західні країни не зробили всього необхідного для того, щоб запобігти російському вторгненню. За її словами, Заходу не вдалося створити ефективну безпекову архітектуру, яка б не допустила війни в Україні.

При цьому Меркель сказала, що не має вибачатися за свою зовнішню політику щодо Росії, які нині деякі розцінюють як надто м'яку.

"Дипломатія сама по собі не є помилкою, якщо вона не працює. Я не вважаю, що повинна сказати: "Це було неправильно" — і тому не вибачатимуся", — сказала Меркель, маючи на увазі спроби вирішити конфлікт на Донбасі шляхом укладання Мінських угод у 2014-2015 роках.

Проте вона визнала, що щодо анексії Криму у 2014 році потрібно було діяти набагато жорсткіше.

"Військове стримування — це єдина мова, яку він розуміє", — сказала Меркель про Путіна.

Меркель також прокоментувала свою позицію щодо вступу України до НАТО, коли у 2008 році на бухарестському саміті Київ отримав відмову на включення до "Плану дій щодо членства в НАТО". Колишня канцлерка Німеччини переконана, що Україна була політично розколота між Януковичем та Ющенком. Крім того, Меркель впевнена, що Путін тоді б цього не допустив, оскільки сприйняв би це входження як "оголошення війни".

"Я зовсім не поділяю його уявлення про те, що цілий Захід є його ворогом, що його (Путіна) постійно принижують. Але я знала, як він думає, і що він бачить це саме так. Я не хотіла його провокувати", — наголосила Меркель, додавши, що сказане зовсім не виправдовує російського президента, а є поясненням її позиції.

Як відреагували в Україні?

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на інтерв'ю Ангели Меркель та сказав, що нинішні її заяви "дуже сумні". Дипломат роздумує, як могло статися, що Росія розв'язала кровопролитну війну в Європі майже через 80 років, тоді коли політика Німеччини щодо РФ була "такою великою" в останні десятиліття.

"Путіна майже ублажали, і Берлін завжди підтримував лідера Кремля. Нинішні заяви Меркель дуже сумні", — зазначив Мельник.

Посол додав, що без чесної переоцінки Німеччиною російської політики неможливо буде зробити правильні висновки для майбутніх відносин із Росією та зупинити її агресію.

Раніше повідомлялося, що ексканцелрка ФРН Ангела Меркель не стала вибачатися за зовнішню політику, що проводиться нею стосовно Росії. За її словами, звичайно ж, можна було зробити більше для запобігання трагедії в Україні, але в цьому вона себе не звинувачує.