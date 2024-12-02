Кучерява шевелюра і дитяча мрія, що здійснилася: 6 цікавих фактів про Олафа Шольца

Олаф Шольц 2021 року змінив на посаді канцлера ФРН Ангелу Меркель, яка обіймала його 16 років. Ще в 12 років Шольц пообіцяв батькам, що доб'ється найвищої державної посади.

Олаф Шольц — німецький політичний і державний діяч, федеральний канцлер Німеччини з 8 грудня 2021 року. Сьогодні він приїхав із візитом до Києва та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Фокус вирішив зібрати кілька цікавих фактів про цю людину, яка сьогодні є одним із найбільших гравців на світовій політичній арені.

У політику — зі школи

Олаф Шольц народився 14 червня 1958 року в Оснабрюку на північному заході Західної Німеччини. Коли він був ще дитиною, його батьки, Герхард і Крістель, переїхали до Гамбурга, де працювали в текстильній промисловості. Сім'я оселилася в районі Ральштедт, де і виріс майбутній канцлер.

У Олафа є два молодших брати: Єнс, анестезіолог і генеральний директор Університетського медичного центру в Шлезвіг-Гольштейні, та Інго, технологічний підприємець.

У 1975 році, ще будучи учнем середньої школи, він вступив до Соціал-демократичної партії. З 1978 по 1984 рік Олаф вивчав право в Гамбурзькому університеті і весь цей час брав активну участь у молодіжній організації СДПН. Називаючи себе марксистом, він став видним членом радикального крила партії й особливо критикував присутність ядерної зброї США в Європі.

Шольц здобув юридичну освіту 1985 року і заснував власну фірму в Гамбурзі, спеціалізуючись на трудовому праві. Швидкий і несподіваний крах комуністичного режиму в Східній Німеччині в 1989 році проклав шлях до возз'єднання Німеччини, і німецький ринок праці був радикально змінений практично за одну ніч. Шольц часто представляв робітників, які були залучені в суперечки з роботодавцями. Після возз'єднання він також вів переговори з Treuhandanstalt, державним трастом, який курирував приватизацію східнонімецької промисловості. У цей період Шольц почав рухатися в бік політичного центру. Коли він дебютував у виборчій політиці 1998 року, його вважали поміркованим у СДПН. Того ж року він одружився з Брітте Ернст, політиком із Гамбурга, яка також була активісткою СДПН.

Пишна шевелюра

Сьогодні неможливо собі уявити Олафа Шольца з копицею густого волосся, але на фото 1984 року він зображений під час виступу на Конгресі молодих соціалістів із розкішною кучерявою шевелюрою. Згодом він обстриг волосся, а вік прорідив те, що залишилося. У TikTok навіть є ролик, де показано, як змінювалася зачіска політика.

Так змінювалася зачіска Олафа Шольца

Наступник Меркель

Шольц обіймав посаду міністра праці та соціальних справ у першому коаліційному уряді Ангели Меркель наприкінці 2000-х років. У березні 2011 року він був обраний бургомістром Гамбурга і обіймав цю посаду — за високого рівня підтримки — до березня 2018 року. На цій посаді політик зіткнувся з критикою за те, як він провів саміт G-20 у 2017 році, оскільки захід переріс у широкомасштабне насильство між протестувальниками і поліцією. Шольц недооцінив потенційний ризик демонстрацій, і тому його звинуватили в непідготовленості міста.

Під час мжрства Шольца в Гамбурзі спалахнули демонстрації під час саміту G-20

Будучи міністром фінансів і віцеканцлером у кабінеті Ангели Меркель під час пандемії, Шольц заслужив репутацію людини з твердою рукою під час кризи. Він курирував розподіл мільярдів євро як допомогу під час коронавірусу й екстреної допомоги жертвам літньої смертоносної повені в Західній Німеччині.

Останні чотири роки перебування Меркель на посаді канцлера він був її правою рукою в питаннях вирішення державних завдань.

Його називали "Шольцоматом" за його сухий, майже нудний політичний стиль. Але це пішло йому на користь, оскільки виборці все ще були прив'язані до Меркель, яка не була відома своїми пристрасними промовами. Попри те, що Шольц — з іншої партії, під час передвиборчої кампанії він позиціонував себе як її природного наступника.

Другий після Шредера

Шольц був вихований у протестантській церкві в Німеччині й пізніше покинув її. На своїй інавгурації як канцлера 2021 року він склав присягу без згадування Бога.

Текст присяги, передбаченої в Основному законі, звучить так: "Присягаю використовувати свої сили на благо німецького народу, примножувати його блага, відводити від нього погрози, поважати і захищати Конституцію і закони Федерації, сумлінно виконувати свої обов'язки і бути справедливим до всіх. Хай допоможе мені Бог". Останню фразу політики вимовляють на власний розсуд, але відкинули її тільки двоє з дев'яти канцлерів — Герхард Шредер і Олаф Шольц.

Він також перший канцлер, який не є членом церкви. При цьому політик не вважає себе атеїстом і підкреслює, що віра і церква сформували його.

Мрія, що збулася

"Як політик, я виступаю за те, щоб усі цінували християнську природу нашої культури", — пояснив він в осінньому інтерв'ю Katholischen Nachrichtenagentur (KNA).

Коли Шольц складав присягу, його батько Герхард згадував свого сина як амбітного "розумника", який дратував своїх братів і ставив безліч запитань вчителеві латині.

"Він сказав мені в 12 років, що хоче стати канцлером", — сказав чоловік. Він додав, що всі три його сини стали успішними і добре заробляють, але найнижча зарплата у Шольца, незважаючи на його високий пост.

Особисте життя Олафа Шольца

Шольц — один із найзакритіших європейських політиків у плані особистого життя. Як уже йшлося, у 1998 році він одружився з Бріттою Ернст, яка перебувала разом із ним у Соціал-демократичній партії Німеччини. З 1997 по 2011 рік Ернст входила до складу парламенту Гамбурга.

З 2014 по 2017 рік Брітта обіймала посаду міністра шкіл і професійної освіти в землі Шлезвіг-Гольштейн. Нині очолює Міністерство освіти, молоді та спорту землі Бранденбурга.

У пари немає дітей, і з 2018 року вони живуть у Гамбурзі.

Олаф Шольц і його дружина Брітта Ернст Фото: Getty Images

У вільний час інтереси Шольца варіюються від настільного тенісу до моделювання поїздів. Його нетрадиційний стиль лідерства, включно з його фірмовим образом без краватки, підкреслює його підхід до управління. У 2023 році нещасний випадок під час пробіжки призвів до пов'язки на оці, що викликало меми і сміх.

Згідно зі звітами, його поточний чистий капітал становить близько $5 мільйонів з усіх джерел доходу.

Раніше Фокус писав, що Олаф Шольц приїхав в Україну з валізою за понад 50 тисяч гривень.