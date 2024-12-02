Кудрявая шевелюра и сбывшаяся детская мечта: 6 интересных фактов об Олафе Шольце

Олаф Шольц в 2021 году сменил на посту канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая занимала его 16 лет. Еще в 12 лет Шольц пообещал родителям, что добъется наивысшей государственной должности.

Олаф Шольц – немецкий политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Сегодня он приехал с визитом в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фокус решил собрать несколько интересных фактов об этом человеке, который сегодня является одним из крупнейших игроков на мировой политической арене.

В политику – со школы

Олаф Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке на северо-западе Западной Германии. Когда он был еще ребенком, его родители, Герхард и Кристель, переехали в Гамбург, где работали в текстильной промышленности. Семья поселилась в районе Ральштедт, где и вырос будущий канцлер.

У Олафа есть два младших брата: Йенс, анестезиолог и генеральный директор Университетского медицинского центра в Шлезвиг-Гольштейне, и Инго, технологический предприниматель.

В 1975 году, еще будучи учеником средней школы, он вступил в Социал-демократическую партию. С 1978 по 1984 год Олаф изучал право в Гамбургском университете и все это время принимал активное участие в молодежной организации СДПГ. Называя себя марксистом, он стал видным членом радикального крыла партии и особенно критиковал присутствие ядерного оружия США в Европе.

Шольц получил юридическое образование в 1985 году и основал собственную фирму в Гамбурге, специализируясь на трудовом праве. Быстрый и неожиданный крах коммунистического режима в Восточной Германии в 1989 году проложил путь к воссоединению Германии, и немецкий рынок труда был радикально изменен практически за одну ночь. Шольц часто представлял рабочих, которые были вовлечены в споры с работодателями. После воссоединения он также вел переговоры с Treuhandanstalt, государственным трастом, который курировал приватизацию восточногерманской промышленности. В этот период Шольц начал двигаться в сторону политического центра. Когда он дебютировал в избирательной политике в 1998 году, он считался умеренным в СДПГ. В том же году он женился на Бритте Эрнст, политике из Гамбурга, которая также была активисткой СДПГ.

Пышная шевелюра

Сегодня невозможно себе представить Олафа Шольца с копной густых волос, но на фото 1984 года он запечатлен во время выступления на Конгрессе молодых социалистов с роскошной кудрявой шевелюрой. Со временем он остриг волосы, а возраст проредил то, что осталось. В TikTok даже есть ролик, где показано, как менялась прическа политика.

Так менялась прическа Олафа Шольца

Преемник Меркель

Шольц занимал пост министра труда и социальных дел в первом коалиционном правительстве Ангелы Меркель в конце 2000-х годов. В марте 2011 года он был избран бургомистром Гамбурга и занимал эту должность — при высоком уровне поддержки — до марта 2018 года. На этом посту политик столкнулся с критикой за то, как он провел саммит G-20 в 2017 году, поскольку мероприятие переросло в широкомасштабное насилие между протестующими и полицией. Шольц недооценил потенциальный риск демонстраций, и поэтому его обвинили в неподготовленности города.

Во время мжрства Шольца в Гамбурге вспыхнули демонстрации во время саммита G-20

Будучи министром финансов и вице-канцлером в кабинете Ангелы Меркель во время пандемии, Шольц заслужил репутацию человека с твердой рукой во время кризиса. Он курировал распределение миллиардов евро в качестве помощи при коронавирусе и экстренной помощи жертвам летнего смертоносного наводнения в Западной Германии.

Последние четыре года нахождения Меркель на посту канцлера он был ее правой рукой в вопросах решения государственных задач.

Его называли "Шольцоматом" за его сухой, почти скучный политический стиль. Но это пошло ему на пользу, поскольку избиратели все еще были привязаны к Меркель, которая не была известна своими страстными речами. Несмотря на то, что Шольц – из другой партии, во время предвыборной кампании он позиционировал себя как ее естественного преемника.

Второй после Шредера

Шольц был воспитан в протестантской церкви в Германии и позже покинул ее. На своей инаугурации в качестве канцлера в 2021 году он принял присягу без упоминания Бога.

Текст присяги, предусмотренной в Основном законе, звучит следующим образом: "Клянусь использовать свои силы на благо немецкого народа, умножать его блага, отводить от него угрозы, уважать и защищать Конституцию и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и быть справедливым ко всем. Да поможет мне Бог". Последнюю фразу политики произносят по своему усмотрению, но отвергли ее только двое из девяти канцлеров — Герхард Шредер и Олаф Шольц.

Он также первый канцлер, который не является членом церкви. При этом политик не считает себя атеистом и подчеркивает, что вера и церковь сформировали его.

Сбывшаяся мечта

"Как политик, я выступаю за то, чтобы все ценили христианскую природу нашей культуры", — пояснил он в осеннем интервью Katholischen Nachrichtenagentur (KNA).

Когда Шольц давал присягу, его отец Герхард вспоминал своего сына как амбициозного "умника", который раздражал своих братьев и задавал массу вопросов учителю латыни.

"Он сказал мне в 12 лет, что хочет стать канцлером", – сказал мужчина. Он добавил, что все три его сына стали успешными и хорошо зарабатывают, но самая низкая зарплата у Шольца, несмотря на его высокий пост.

Личная жизнь Олафа Шольца

Шольц – один из самых закрытых европейских политиков в плане личной жизни. Как уже говорилось, в 1998 году он женился на Бритте Эрнст, которая состояла вместе с ним в Социал-демократической партии Германии. С 1997 по 2011 год Эрнст входила в состав парламента Гамбурга.

С 2014 по 2017 год Бритта занимала пост министра школ и профессионального образования в земле Шлезвиг-Гольштейн. Ныне возглавляет Министерство образования, молодежи и спорта земли Бранденбурга.

У пары нет детей, и с 2018 года они живут в Гамбурге.

Олаф Шольц и его жена Бритта Эрнст Фото: Getty Images

В свободное время интересы Шольца варьируются от настольного тенниса до моделирования поездов. Его нетрадиционный стиль лидерства, включая его фирменный образ без галстука, подчеркивает его подход к управлению. В 2023 году несчастный случай во время пробежки привел к повязке на глазу, что вызвало мемы и смех.

Согласно отчетам, его текущий чистый капитал составляет около $5 миллионов из всех источников дохода.

Ранее Фокус писал, что Олаф Шольц приехал в Украину с чемоданом за более чем 50 тысяч гривен.