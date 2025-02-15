"Не хочу думати": Зеленський заявив, що в України буде мало шансів вижити без підтримки США

Зеленський наголосив, що навіть думати не хоче про те, що Україна та США не будуть стратегічними партнерами.

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Україні матиме дуже мало шансів та їй буде надзвичайно складно вижити без військової підтримки США. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

"Звичайно, у всіх складних ситуаціях у вас є шанс. Але у нас буде мало шансів, дуже мало шансів вижити без підтримки Сполучених Штатів. Я думаю, що це дуже важливо, критично важливо", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що не хоче думати про боротьбу з Росією без американської підтримки.

"Я не хочу думати, що ми не будемо стратегічними партнерами (з США, — ред.)", — наголосив президент України.

За словами Зеленського, президент Росії Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб закінчити війну, а для того, щоб укласти угоду про припинення вогню, яка б зняла певні міжнародні санкції з РФ і дозволила б російським військовим перегрупуватися.

Нагадаємо, 12 лютого Андрій Єрмак заявив, що Трамп та Зеленський домовились про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.

14 лютого Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічатися з росіянами.