"Не хочу думать": Зеленский заявил, что у Украины будет мало шансов выжить без поддержки США

Зеленский подчеркнул, что даже думать не хочет о том, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.

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Украина будет иметь очень мало шансов и ей будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США. Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки.

"Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами (с США, — ред.)", — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции с РФ и позволило бы российским военным перегруппироваться.

Напомним, 12 февраля Андрей Ермак заявил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны.

14 февраля Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться с россиянами.