"Не хочу думать": Зеленский заявил, что у Украины будет мало шансов выжить без поддержки США
Зеленский подчеркнул, что даже думать не хочет о том, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.
Украина будет иметь очень мало шансов и ей будет чрезвычайно сложно выжить без военной поддержки США. Об этом в интервью NBC News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки.
"Я не хочу думать, что мы не будем стратегическими партнерами (с США, — ред.)", — подчеркнул президент Украины.
По словам Зеленского, президент России Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить войну, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое бы сняло определенные международные санкции с РФ и позволило бы российским военным перегруппироваться.
Напомним, 12 февраля Андрей Ермак заявил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы команд по окончанию войны.
14 февраля Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться с россиянами.