По словам журналистов, после трех лет войны американская поддержка Зеленского и Украины по-прежнему сильна, как и антипатия к Путину. Жители США хотят хорошего решения для Украины.

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Дональд Трамп не остановил войну в Украине в первый день своего президентства, как обещал, но в его планах все еще "закончить эту нелепую войну". При этом важно еще и мнение жителей США, которые считают, что Вашингтону должна отводиться значимая роль во внешнеполитических событиях, с одной стороны. Об этом пишет Forbes.

И в то же время устают от бремени глобальной сверхдержавы и стремятся обращать внимание на происходящее на североамериканском континенте.

Прошлым летом Chicago Council on Global Affairs сообщал, что 56% опрошенных считают, что для будущего США будет лучше, если страна будет играть активную роль в мировых событиях. Представители Marquette University Law School задавались аналогичным вопросом в декабре и пришли к выводу, что 60% опрошенных хотели бы, чтобы США принимали активную роль в мировой повестке, а 40% — чтобы занимали сдержанную позицию.

Двойственный интернационализм американцев очевиден по результатам нового опроса Reuters/Ipsos: 48% согласились, что "проблемы Украины не наше дело, и мы не должны вмешиваться", и столько же 48% не согласились.

В декабрьском опросе Gallup 50% высказались за попытку положить конец войне как можно скорее, даже если это означает позволить России сохранить оккупированные ею территории, в то время как 48% хотели бы поддержать Украину в возвращении территорий, даже если это приведет к более длительной войне между двумя странами. 50% респондентов считают, что следует "положить конец конфликту как можно скорее". Это самый высокий показатель после первого опроса в 2022 году, когда утвердительно ответили 31%. Новый опрос Suffolk University/USA Today показал, что 50% высказались за сокращение военной помощи и то, чтобы настаивать на урегулировании путем переговоров, а 44% выступили против.

В опросе Marquette 42% сказали, что США оказывают слишком большую поддержку Украине, 34% — что передают нужную сумму, а 25% — что недостаточную. Ответ "слишком много" вырос на 10 пунктов с ноября 2022 года. В опросе Economist/YouGov в конце января 27% высказались за увеличение военной помощи Украине, 28% — за сохранение в прежнем виде, а 25% — за уменьшение.

Опрос в Европе

Что касается Европы, то European Council of Foreign Relations в мае сообщил, что "поддержка войны осталась стабильной" в 15 европейских странах. Большинство или значительное большинство в большей части европейских стран заявили, что было бы хорошей идеей увеличить поставки боеприпасов и оружия. В то же время опрос выявил разногласия между Украиной и другими европейскими странами относительно целей дополнительной помощи. Европейцы хотели большего объема помощи, чтобы поставить Украину в более выгодную позицию на переговорах для достижения урегулирования. Украинцы же, впервые участвовавшие в этом опросе ECFR, хотели получить оружие, чтобы выиграть войну.

"В большинстве стран (за исключением Эстонии) преобладает мнение, что конфликт завершится компромиссным урегулированием", — пишут авторы отчета. Европейцы, похоже, не верят, что Украина может победить военным путем.

В нескольких странах наблюдались глубокие внутренние разногласия. Если взять только один пример, 75% сторонников "Альтернативы для Германии" хотели подтолкнуть Украину к переговорам о мире. Только 37% сторонников основных партий CDU/CSU дали такой ответ. В Польше большинство высказались за увеличение расходов на оборону своей страны с учетом войны.

В последующем опросе, проведенном после выборов Трампа, 48% в 11 странах ЕС посчитали, что урегулирование путем переговоров является наиболее вероятным результатом, в то время как 21% ожидали победы России, а 7% — Украины. Ответы в Великобритании были похожими. В опросе мнение среди украинцев изменилось. В мае 58% украинцев сказали, что вероятным результатом является победа Украины, а 30% — компромиссное урегулирование. В новом опросе эти ответы составили 34% и 47% соответственно.

После трех лет войны американская поддержка Владимира Зеленского и украинского народа по-прежнему сильна, как и антипатия к Путину. Американцы хотят хорошего решения для Украины и хотели бы увидеть движение. Никто не должен недооценивать трудности.

Напомним, что французские истребители Mirage 2000 уже работают в небе Украины, появились первые фото полета.

Также сообщалось, что в ОСГВ "Хортица" заявили о продолжении боев в городской застройке Торецкаа.