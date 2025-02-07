Військова допомога Україні: думки в різних країнах Європи та США розділилися, — Forbes

За словами журналістів, після трьох років війни американська підтримка Зеленського та України, як і раніше, сильна, як і антипатія до Путіна. Жителі США хочуть хорошого рішення для України.

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Дональд Трамп не зупинив війну в Україні в перший день свого президентства, як обіцяв, але в його планах все ще "закінчити цю безглузду війну". При цьому важливою є ще й думка жителів США, які вважають, що Вашингтону має відводитися значуща роль у зовнішньополітичних подіях, з одного боку. Про це пише Forbes.

І водночас втомлюються від тягаря глобальної наддержави й прагнуть звертати увагу на те, що відбувається на північноамериканському континенті.

Минулого літа Chicago Council on Global Affairs повідомляв, що 56% опитаних вважають, що для майбутнього США буде краще, якщо країна відіграватиме активну роль у світових подіях. Представники Marquette University Law School ставили аналогічне запитання в грудні й дійшли висновку, що 60% опитаних хотіли б, щоб США брали активну роль у світовому порядку денному, а 40% — щоб займали стриману позицію.

Подвійний інтернаціоналізм американців очевидний за результатами нового опитування Reuters/Ipsos: 48% погодилися, що "проблеми України не наша справа, і ми не повинні втручатися", і стільки ж 48% не погодилися.

У грудневому опитуванні Gallup 50% висловилися за спробу покласти край війні якнайшвидше, навіть якщо це означає дозволити Росії зберегти окуповані нею території, тоді як 48% хотіли б підтримати Україну в поверненні територій, навіть якщо це призведе до більш тривалої війни між двома країнами. 50% респондентів вважають, що слід "покласти край конфлікту якомога швидше". Це найвищий показник після першого опитування 2022 року, коли ствердно відповіли 31%. Нове опитування Suffolk University/USA Today засвідчило, що 50% висловилися за скорочення військової допомоги й те, щоб наполягати на врегулюванні шляхом переговорів, а 44% виступили проти.

В опитуванні Marquette 42% сказали, що США надають занадто велику підтримку Україні, 34% — що передають потрібну суму, а 25% — що недостатню. Відповідь "занадто багато" зросла на 10 пунктів з листопада 2022 року. В опитуванні Economist/YouGov наприкінці січня 27% висловилися за збільшення військової допомоги Україні, 28% — за збереження в колишньому вигляді, а 25% — за зменшення.

Опитування в Європі

Що стосується Європи, то European Council of Foreign Relations у травні повідомила, що "підтримка війни залишилася стабільною" у 15 європейських країнах. Більшість або значна більшість у більшій частині європейських країн заявили, що було б гарною ідеєю збільшити постачання боєприпасів і зброї. Водночас опитування виявило розбіжності між Україною та іншими європейськими країнами щодо цілей додаткової допомоги. Європейці хотіли більшого обсягу допомоги, щоб поставити Україну у вигіднішу позицію на переговорах для досягнення врегулювання. Українці ж, які вперше брали участь у цьому опитуванні ECFR, хотіли отримати зброю, щоб виграти війну.

"У більшості країн (за винятком Естонії) переважає думка, що конфлікт завершиться компромісним врегулюванням", — пишуть автори звіту. Європейці, схоже, не вірять, що Україна може перемогти військовим шляхом.

У кількох країнах спостерігалися глибокі внутрішні розбіжності. Якщо взяти лише один приклад, 75% прихильників "Альтернативи для Німеччини" хотіли підштовхнути Україну до переговорів про мир. Тільки 37% прихильників основних партій CDU/CSU дали таку відповідь. У Польщі більшість висловилися за збільшення витрат на оборону своєї країни з урахуванням війни.

У подальшому опитуванні, проведеному після виборів Трампа, 48% в 11 країнах ЄС вважали, що врегулювання через переговори є найімовірнішим результатом, тоді як 21% очікували перемоги Росії, а 7% — України. Відповіді у Великій Британії були схожими. В опитуванні думка серед українців змінилася. У травні 58% українців сказали, що ймовірним результатом є перемога України, а 30% — компромісне врегулювання. У новому опитуванні ці відповіді склали 34% і 47% відповідно.

Після трьох років війни американська підтримка Володимира Зеленського та українського народу, як і раніше, сильна, як і антипатія до Путіна. Американці хочуть хорошого рішення для України та побачити рух, але ніхто не повинен недооцінювати труднощі.

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