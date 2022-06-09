В Беларуси фрилансера "Радио Свободы" приговорили к шести годам колонии, — СМИ

Андрея Кузнечика признали виновным в "создании экстремистской группы" за администрирование Telegram-канала белорусской редакции "Радио Свобода". Заседание суда по его делу продлилось несколько часов.

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Могилевский областной суд Беларуси приговорил фрилансера белорусской редакции "Радио Свобода" Андрея Кузнечика к шести годам усиленного режима. Об этом сообщает издание "Настоящее время" со ссылкой на супругу журналиста.

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Кузнечика признали виновным в "создании экстремистской группы" по ст. 361-1 за администрирование Telegram-канала оппозиционного медиа.

Заседание суда по его делу, проходившее в закрытом режиме, продлилось несколько часов.

Президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Джейми Флай потребовал немедленного освобождения репрессированного журналиста.

"Андрей был осужден по нелепым обвинениям на закрытом судебном процессе, который закончился через несколько часов. Показательно, что обвинения против него появились только в конце мая, более чем через шесть месяцев после того, как он был впервые арестован", — в частности, заявил Флай.

Правоохранительные органы Беларуси задержали Андрея Кузнечика 25 ноября 2021 года. Его квартиру обыскали, оборудование конфисковали. После этого суд Заводского района Минска признал Кузнечика виновным в мелком хулиганстве и приговорил его к 10 суткам лишения свободы. Позже фрилансера еще раз приговорили к 10 суткам по той же статье, однако после окончания срока на свободу его не выпустили.

3 декабря суд центрального района Минска признал Telegram и YouTube-каналы, а также страницы в социальных сетях белорусского бюро "Радио Свобода" "экстремистскими материалами".

3 марта этого года суд в Беларуси приговорил журналиста "Радио Свобода" Олега Груздиловича к 1,5 годам колонии.

Напомним, войска Беларуси переводят с мирного на военное время. В Минобороне страны рассказали, что занятия по боевой готовности солдат начались после очередного призыва мужчин на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.