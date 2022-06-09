У Білорусі фрилансера "Радіо Свободи" засудили до шести років колонії, — ЗМІ

Андрія Кузнечика визнали винним у "створенні екстремістської групи" за адміністрування Telegram-каналу білоруської редакції "Радіо Свобода". Засідання суду в його справі тривало кілька годин.

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Могилівський обласний суд Білорусі засудив фрилансера білоруської редакції "Радіо Свобода" Андрія Кузнечика до шести років посиленого режиму. Про це повідомляє видання "Сьогодні" з посиланням на дружину журналіста.

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Кузнечика визнали винним у "створенні екстремістської групи" за ст. 361-1 за адміністрування Telegram-каналу опозиційного медіа.

Засідання суду у справі, яке проходило в закритому режимі, тривало кілька годин.

Президент медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джеймі Флай вимагає негайного звільнення репресованого журналіста.

"Андрія засуджено за безглуздими звинуваченнями на закритому судовому процесі, який закінчився за кілька годин. Показово, що звинувачення проти нього з'явилися лише наприкінці травня, більш ніж через шість місяців після того, як його вперше заарештовано", — зокрема, заявив Флай.

Правоохоронці Білорусі затримали Андрія Кузнечика 25 листопада 2021 року. Його квартиру обшукали, конфіскували обладнання. Після цього суд Заводського району Мінська визнав Кузнечика винним у дрібному хуліганстві та засудив його до 10 діб ув'язнення. Пізніше фрилансера ще раз засудили до 10 діб за тією ж статтею, проте після закінчення терміну на волю його не випустили.

3 грудня суд центрального району Мінська визнав Telegram та YouTube-канали, а також сторінки в соціальних мережах білоруського бюро "Радіо Свобода" "екстремістськими матеріалами".

3 березня цього року суд у Білорусі засудив журналіста "Радіо Свобода" Олега Груздиловича до 1,5 років колонії.

Нагадаємо, війська Білорусі переводять із мирного на воєнний час. У Міноборони країни розповіли, що заняття з бойової готовності солдатів розпочалися після чергового призову чоловіків на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.