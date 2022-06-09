Скрывавшиеся два года в посольстве Швеции в Минске активисты смогли сбежать из страны
Отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики подверглись преследованиям в Беларуси, но смогли скрыться в диппредставительстве другой страны. Теперь им удалось выехать в Латвию.
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Отец и сын Виталий и Владислав Кузнечики, скрывавшиеся от политических репрессий режима Лукашенко в посольстве Швеции в Минске 1 год и 9 месяцев, смогли убежать из Беларуси. Об этом пишет белорусское оппозиционное издание "Зеркало".
Почему активисты скрывались?
6 сентября 2020 года Кузнечики участвовали в Марше солидарности в Витебске, которую правоохранители попытались разогнать. Силовики распылили Виталию слезоточивый газ прямо в лицо и начали избивать мужчину. Владислав смог отбить отца и увести его.
Позже стало известно, что на активистов завели уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов по статье 364 Уголовного кодекса Беларуси. Им грозит до шести лет лишения свободы.
11 сентября, спасаясь от преследования витебской милиции, они уехали в Минск, где хотели попросить политическое убежище у Швеции, но в дипломатическом ведомстве им отказали. Тогда отец с сыном перелезли через забор посольства. В итоге они прожили на территории диппредставительства почти два года.
Как отцу и сыну удалось убежать?
Как пишет издание, Кузнечики давно задумывались о том, чтобы покинуть посольство. Власти Швеции отказались предоставить белорусским оппозиционерам какой-либо статус. Поэтому отец и сын попросили сотрудников диппредставительства вывезти их на медобследование в соседний город. Ранее Владислав Кузнечик перенес рак, поэтому должен регулярно обследоваться
"Главной сложностью, которую нужно было преодолеть при выходе из здания посольства, — это каким-то образом не попасть на камеры. Силовики повесили их на соседних с посольством зданиях, чтобы постоянно следить за отцом и сыном", — рассказывают журналисты. Также издание уточнило, что шведское посольство находится рядом со зданием Главного управления по борьбе с организованной преступностью, ставшего известным и-за политических преследований в Беларуси.
1 июня белорусам удалось покинуть посольство, а далее на автобусах и электричках добраться до Витебской области и выехать на границу с Латвией. Детальный маршрут своего побега они не раскрывают из-за вопросов безопасности.
Белорусско-латвийскую границу Кузнечики пересекли ночью, шли через лес.
"Не заблудились, потому что у нас с собой был компас и "чистый" телефон, в который мы закачали навигатор", — рассказал Владислав.
На весь побег отец и сын потратили около суток, пройдя в общей сложности 20 км пешком.
Ранее Фокус рассказывал, что в Беларуси фрилансера "Радио Свободы" приговорили к шести годам колонии. Как оказалось, осужденный журналист Андрей Кузнечик является троюродным братом Виталия Кузнечика, скрывавшегося в посольстве Швеции.
Напомним, войска Беларуси переводят с мирного на военное время. В Минобороне страны рассказали, что занятия по боевой готовности солдат начались после очередного призыва мужчин на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки.