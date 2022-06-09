Активісти, які ховалися два роки в посольстві Швеції в Мінську, змогли втекти з країни.

Батько та син Віталій і Владислав Кузнечики зазнали переслідувань у Білорусі, але змогли втекти у диппредставництво іншої країни. Тепер їм удалося виїхати до Латвії.

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Батько та син Віталій і Владислав Кузнечики, які ховалися від політичних репресій режиму Лукашенка у посольстві Швеції у Мінську 1 рік та 9 місяців, змогли втекти з Білорусі. Про це пише білоруське опозиційне видання "Дзеркало".

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Чому активісти переховувалися?

6 вересня 2020 року Кузнечики взяли участь у Марші солідарності у Вітебську, яку правоохоронці спробували розігнати. Силовики розпорошили Віталію сльозогінний газ прямо в обличчя та почали бити чоловіка. Владислав зміг відбити батька та відвести його.

[ + – ] Міліція розпорошила Віталію сльозогінний газ прямо в обличчя. Фото: Зеркало

Пізніше стало відомо, що на активістів порушили кримінальну справу за насильство або загрозу застосування насильства щодо працівників правоохоронних органів за статтею 364 Кримінального кодексу Білорусі. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

11 вересня, рятуючись від переслідування вітебської міліції, вони поїхали до Мінська, де хотіли попросити політичний притулок у Швеції, але у дипломатичному відомстві їм відмовили. Тоді батько із сином перелізли через паркан посольства. У результаті вони прожили на території диппредставництва майже два роки.

[ + – ] Владислав Кузнечик на території посольства Швеції у Мінську. Фото: TUT.BY

Як батькові та синові вдалося втекти?

Як пише видання, Кузнечики давно замислювалися про те, щоб залишити посольство. Влада Швеції відмовилася надати білоруським опозиціонерам будь-який статус. Тому батько та син попросили співробітників диппредставництва вивезти їх на медобстеження до сусіднього міста. Раніше Владислав Кузнечик переніс рак, тому має регулярно обстежуватися.

"Головною складністю, яку потрібно було подолати при виході з будівлі посольства, — це якимось чином не потрапити на камери. Силовики повісили їх на сусідніх з посольством будинках, щоб постійно стежити за батьком та сином", — розповідають журналісти. Також видання уточнило, що шведське посольство знаходиться поряд з будівлею Головного управління боротьби з організованою злочинністю, яке стало відомим через політичні переслідування в Білорусі.

1 червня білорусам вдалося залишити посольство, а далі автобусами та електричками дістатися до Вітебської області та виїхати на кордон із Латвією. Детальний маршрут своєї втечі вони не розкривають через питання безпеки.

Білорусько-латвійський кордон Кузнечики перетнули вночі, йшли через ліс.

"Не заблукали, бо у нас із собою був компас і "чистий" телефон, в який ми закачали навігатор", — розповів Владислав.

На всю втечу батько та син витратили близько доби, пройшовши загалом 20 км пішки.

[ + – ] Владислав Кузнечик та Світлана Тихановська Фото: Зеркало [ + – ] Владислав та Віталій Кузнечики в Ризі Фото: Зеркало

Раніше Фокус розповідав, що у Білорусі фрілансера "Радіо Свободи" засудили до шести років колонії. Як виявилося, засуджений журналіст Андрій Кузнечик є троюрідним братом Віталія Кузнечика, який переховувався у посольстві Швеції.

Нагадаємо, війська Білорусі переводять із мирного на воєнний час. У Міноборони країни розповіли, що заняття з бойової готовності солдатів розпочалися після чергового призову чоловіків на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки.