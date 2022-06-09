Проблемы демографии, РФ "за забором" и светлое будущее: о чем Путин говорил с молодежью

По мнению российского президента, государства в мире не могут занимать промежуточных состояний. Они или обеспечивают свой суверенитет, или становятся колониями без каких-либо исторических перспектив.

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Президент России Владимир Путин 9 июня провел встречу на ВДНХ с молодыми предпринимателями, во время которой поделился своими рассуждениями о современном мироустройстве, в котором, по его мнению, существуют только суверенные страны и колонии. Также он затронул тему демографической проблемы в России и оценил перспективы развития России в условиях санкций со стороны западных стран.

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Глобальное лидерство

Выступая перед молодыми людьми, президент Путин затронул тему национального суверенитета, который необходим, по его мнению, для выживания народа и страны в быстро меняющемся мире.

"Мир меняется стремительно, и для того, чтобы претендовать на какое-то лидерство, я уже не говорю о глобальном лидерстве, безусловно любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет", — сказал в начале встречи Путин.

По словам российского президента, для государств не бывает никаких промежуточных состояний, и если страна не обеспечивает свой суверенитет и не может самостоятельно принимать решений, она становится колонией, без каких-либо шансов выжить в геополитической борьбе.

"Если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений — это уже, в известной степени, колония. А колония таких вот исторических перспектив не имеет", — отметил Путин.

Жизнь России "за забором"

Путин в ходе встречи, в контексте антироссийских экономических санкций заявил, что Россию невозможно "со стороны обнести забором". Тем не менее, Путин признался, что санкционный удар по микроэлектронной промышленности РФ оказался самым болезненным, несмотря на то, что задача воссоздания этой промышленности была предельно важна для российского правительства.

"Невозможно такую страну, как Россия, со стороны обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя возводить…У нас правительство на протяжении нескольких лет пытается запустить, воссоздать и на новой базе создать микроэлектронную промышленность в России. Это одна из сложных тем, тяжелых и одно из главных направлений удара по России из всего набора ограничительных мер", – заявил Путин.

Проблемы демографии

Также российский президент поднял тему демографической проблемы в России, назвав ее задачей номер один. Он подчеркнул, что россиян должно быть больше и они должны быть здоровыми, а для этого необходимо развитие медицины и улучшение качества жизни.

"У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые.И здесь целый набор вопросов: это развитие медицины, база медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты, которые нерезистентными будут к антибиотикам современным, эффективно будут работать против болезней, которые уже привыкли к антибиотикам, и так далее", — подчеркнул Путин.

По его словам, Россия вполне располагает возможностями, которые улучшат демографические показатели, и прежде всего традициям в образовательной сфере.

"У нас есть замечательные научные школы, в том числе математические. И во всех этих направлениях есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Но у нас есть возможности это сделать", — заявил президент.

Кроме этого, Путин также рассказал российской молодежи, что через 10 лет в стране будут жить лучше.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимр Путин сравнил себя с русским царем Петром I. По его словам, со времен его правления, когда царь Петр "возвращал и укреплял" территории, ничего не поменялось.