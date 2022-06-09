"Залізна завіса" та наслідки санкцій: Путін на зустрічі з молоддю заговорив про перспективи РФ

На думку російського президента, держави у світі не можуть зайняти проміжних станів. Вони або забезпечують свій суверенітет, або стають колоніями без будь-яких історичних перспектив.

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Президент Росії Володимир Путін 9 червня провів зустріч на ВДНГ із молодими підприємцями, під час якої поділився своїми міркуваннями про сучасний світоустрій, у якому, на його думку, існують лише суверенні країни та колонії. Також він торкнувся теми демографічної проблеми в Росії та оцінив перспективи розвитку Росії в умовах санкцій з боку західних країн.

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Глобальне лідерство

Виступаючи перед молодими людьми, президент Путін торкнувся теми національного суверенітету, який необхідний, на його думку, для виживання народу та країни у світі, що швидко змінюється.

"Світ змінюється стрімко, і для того, щоб претендувати на якесь лідерство, я вже не говорю про глобальне лідерство, безумовно будь-яка країна, будь-який народ, будь-який етнос мають забезпечити свій суверенітет", — сказав на початку зустрічі Путін.

За словами російського президента, для держав не буває жодних проміжних станів, і якщо країна не забезпечує свого суверенітету і не може самостійно приймати рішення, вона стає колонією, без жодних шансів вижити у геополітичній боротьбі.

"Якщо країна або група країн не в змозі приймати суверенних рішень — це вже певною мірою колонія. А колонія таких історичних перспектив не має", — зазначив Путін.

Економіка РФ та "залізна завіса"

Путін під час зустрічі, у контексті антиросійських економічних санкцій заявив, що Росію неможливо "обнести парканом". Проте, Путін зізнався, що санкційний удар по мікроелектронній промисловості РФ виявився найболючішим, попри те, що завдання відтворення цієї промисловості було дуже важливим для російського уряду.

"Неможливо таку країну, як Росія, обнести парканом. А ми самі не збираємося такий паркан навколо себе зводити… У нас уряд протягом кількох років намагається запустити, відтворити й на новій базі створити мікроелектронну промисловість у Росії. Це одна зі складних тем, важких та один із головних напрямів удару по Росії з усього набору обмежувальних заходів", — заявив Путін.

Також глава Кремля відповів на запитання одного з присутніх щодо загрози появи нової "залізної завіси".

"У нас не буде закритої економіки. У нас її не було і не буде. Якщо хтось намагається нас у чомусь обмежити, то вони обмежують самі себе. Умовно, намагаються обмежити вивіз нашого добрива – ціни поповзли. всього, більше, ніж у нас. Намагаються обмежити наші енергоносії — знову ціни злетіли до небес просто. Там уже моїм ім'ям називають інфляцію, а ми тут зовсім ні до чого. Це результат їх помилок, причому тривалих. Був час, коли ми самі себе вирізали, створили так звану "залізну завісу". Ми ж створили своїми руками. Ми зараз не збираємося це робити, ми не будемо наступати на ті самі граблі. Наша економіка буде відкритою. Хто не хоче, той сам себе обкрадатиме. Вже обкрадають і створюють проблеми", — резюмував він.

Проблеми демографії

Також російський президент порушив тему демографічної проблеми в Росії, назвавши її завданням номер один. Він підкреслив, що росіян має бути більше і вони повинні бути здоровими, а для цього потрібний розвиток медицини та покращення якості життя.

"У нас має бути більше людей, і вони повинні бути здорові. І тут цілий набір питань: це розвиток медицини, база медичної техніки, фармацевтика, сучасні лікарські препарати, які нерезистентними будуть до антибіотиків сучасних, ефективно будуть працювати проти хвороб, які уже звикли до антибіотиків, і так далі", — наголосив Путін.

За його словами, Росія цілком має у своєму розпорядженні можливості, які покращать демографічні показники, і насамперед традиції в освітній сфері.

"У нас є чудові наукові школи, зокрема математичні. І у всіх цих напрямках є проблеми та питання, які потрібно вирішувати. Але у нас є можливості це зробити", — заявив президент.

Крім цього, Путін також розповів російській молоді, що через 10 років у країні житимуть краще.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін порівняв себе з російським царем Петром I. За його словами, з часів його правління, коли цар Петро "повертав та зміцнював" території, нічого не змінилося.