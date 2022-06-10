В России арестовали земельный участок Невзорова, стоимостью 7,8 млн рублей (фото)

На территории участка, расположенном на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге, находятся особняк журналиста и конюшня.

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Басманный суд Москвы 10 июня наложил арест на земельный участок Александра Невзорова, который расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива. Как сообщает агентство "ТАСС", стоимость арестованного участка составляет около 7,8 миллионов рублей (порядка $133 000).

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Арест недвижимости российского журналиста произошел в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по обвинению в дискредитации Невзоровым Вооруженных сил России.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и наложил обеспечительный арест на земельный участок Невзорова А. Г., расположенный в городе Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Mash, на территории участка находятся особняк Невзорова и конюшня. Сумма в 7,8 млн рублей может покрыть наложенный на Невзорова штраф за распространение якобы недостоверной информации о действиях ВС РФ в Украине, если суд выберет именно это наказание для журналиста.

Также сообщается, что 6 мая тот же Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Невзорова, согласно ч. 2 ст. 207.3 УК Российской Федерации (Публичное распространение ложной информации о ВС РФ). Уголовное дело было заведено после того, как 16 марта на своем YouTube-канале в очередном выпуске программы "Невзоровские среды" журналист рассказал об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

[ + – ] "Невзоровские среды" от 16 марта 2022

Позже в СМИ появилась информация о том, что адвокаты журналиста подали в суд апелляционную жалобу на решение о заочном аресте. Однако сам Невзоров, в свойственной ему манере, опроверг эти слухи.

[ + – ] Комментарии Невзорова относительно поданной апелляции

"Бред сивой кобылы. У меня нет адвоката, я никого не просил и никому не давал полномочий меня защищать. Судиться с СК все равно, что судиться со стаей павианов. Никакого отношения ни к праву ни к закону эта организация не имеет", — написал он в Instagram.

Ранее российский журналист Александр Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства. По его словам, он решил "встать рядом с тем, кого расстреливают", то есть на сторону жертвы в войне — Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое решение предоставить Невзорову и его жене гражданство Украины. Глава государства считает, что этот украинское гражданство Невзорова является неким оружием против Кремля, с помощью которого можно "расшатывать" российскую власть.