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У Росії заарештували земельну ділянку Невзорова, вартістю 7,8 млн рублів (фото)

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Олександр Невзоров арешт ділянки
Фото: Скриншот | Російський журналіст Олександр Невзоров

На території ділянки, розташованому на березі Фінської затоки в Санкт-Петербурзі, знаходяться особняк журналіста та конюшня.

Басманний суд Москви 10 червня наклав арешт на земельну ділянку Олександра Невзорова, розташовану в Санкт-Петербурзі на березі Фінської затоки. Як повідомляє агентство "ТАРС", вартість заарештованої ділянки становить близько 7,8 мільйона рублів (близько $133 000).

Арешт нерухомості російського журналіста стався в межах кримінальної справи, яку порушено за звинуваченням у дискредитації Невзоровим Збройних сил Росії.

"Суд задовольнив клопотання слідства і наклав забезпечувальний арешт на земельну ділянку Невзорова А. Г., розташовану в місті Санкт-Петербурзі", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу Mash, на території ділянки знаходяться особняк Невзорова та конюшня. Сума в 7,8 млн рублів може покрити накладений на Невзорова штраф за поширення нібито недостовірної інформації про дії ЗС РФ в Україні, якщо суд обере саме це покарання журналісту.

особняк Невзорова

Також повідомляється, що 6 травня той самий Басманний суд Москви виніс рішення про заочний арешт Невзорова, згідно з ч. 2 ст. 207.3 КК Російської Федерації (Публічне поширення хибної інформації про ЗС РФ). Кримінальну справу завели після того, як 16 березня на своєму YouTube-каналі в черговому випуску програми "Невзорівські середи" журналіст розповів про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

"Невзорівські середи" від 16 березня 2022

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що адвокати журналіста подали до суду апеляційну скаргу на рішення про заочний арешт. Проте сам Невзоров, властивою йому манерою, спростував ці чутки.

Коментарі Невзорова
Коментарі Невзорова щодо поданої апеляції

"Маячня сивої кобили. В мене немає адвоката, я нікого не просив і нікому не давав повноважень мене захищати. Судитися з СК все одно, що судитися зі зграєю павіанів. Ніякого стосунку ні до права, ні до закону ця організація не має", — написав він в Instagram.

Раніше російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував здобуття українського громадянства. За його словами, він вирішив "встати поруч із тим, кого розстрілюють", тобто на бік жертви у війні — України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення надати Невзорову та його дружині громадянство України. Глава держави вважає, що це українське громадянство Невзорова є якоюсь зброєю проти Кремля, за допомогою якої можна "розхитувати" російську владу.