У Росії заарештували земельну ділянку Невзорова, вартістю 7,8 млн рублів (фото)

На території ділянки, розташованому на березі Фінської затоки в Санкт-Петербурзі, знаходяться особняк журналіста та конюшня.

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Басманний суд Москви 10 червня наклав арешт на земельну ділянку Олександра Невзорова, розташовану в Санкт-Петербурзі на березі Фінської затоки. Як повідомляє агентство "ТАРС", вартість заарештованої ділянки становить близько 7,8 мільйона рублів (близько $133 000).

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Арешт нерухомості російського журналіста стався в межах кримінальної справи, яку порушено за звинуваченням у дискредитації Невзоровим Збройних сил Росії.

"Суд задовольнив клопотання слідства і наклав забезпечувальний арешт на земельну ділянку Невзорова А. Г., розташовану в місті Санкт-Петербурзі", — йдеться в повідомленні.

За інформацією Telegram-каналу Mash, на території ділянки знаходяться особняк Невзорова та конюшня. Сума в 7,8 млн рублів може покрити накладений на Невзорова штраф за поширення нібито недостовірної інформації про дії ЗС РФ в Україні, якщо суд обере саме це покарання журналісту.

Також повідомляється, що 6 травня той самий Басманний суд Москви виніс рішення про заочний арешт Невзорова, згідно з ч. 2 ст. 207.3 КК Російської Федерації (Публічне поширення хибної інформації про ЗС РФ). Кримінальну справу завели після того, як 16 березня на своєму YouTube-каналі в черговому випуску програми "Невзорівські середи" журналіст розповів про обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі.

[ + – ] "Невзорівські середи" від 16 березня 2022

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про те, що адвокати журналіста подали до суду апеляційну скаргу на рішення про заочний арешт. Проте сам Невзоров, властивою йому манерою, спростував ці чутки.

[ + – ] Коментарі Невзорова щодо поданої апеляції

"Маячня сивої кобили. В мене немає адвоката, я нікого не просив і нікому не давав повноважень мене захищати. Судитися з СК все одно, що судитися зі зграєю павіанів. Ніякого стосунку ні до права, ні до закону ця організація не має", — написав він в Instagram.

Раніше російський журналіст Олександр Невзоров прокоментував здобуття українського громадянства. За його словами, він вирішив "встати поруч із тим, кого розстрілюють", тобто на бік жертви у війні — України.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував своє рішення надати Невзорову та його дружині громадянство України. Глава держави вважає, що це українське громадянство Невзорова є якоюсь зброєю проти Кремля, за допомогою якої можна "розхитувати" російську владу.