Вслед за ЕС: Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России

Швейцарское правительство вводит дополнительный персональный запрет на въезд в страну для ста граждан РФ и Беларуси, включая олигарха Александра Мельниченко.

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Федеральный совет Швейцарии одобрил новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси и России, включая эмбарго на российскую нефть. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

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Дополнительно Федеральное министерство экономики, образования и исследований (EAER) наложило финансовые санкции и запрет на въезд в страну для более чем ста физических и юридических лиц. Речь идет о военнослужащих, ответственных за зверства в Буче, представителях политических кругов, бизнесменах и пропагандистах, а также членах их семей.

Среди прочих, в санкционный список попал олигарх Александр Мельниченко.

"Таким образом, швейцарский список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, идентичен списку ЕС", — уточняется в пресс-релизе.

Кроме того, Федеральный совет поддержал отключение четырех российских и белорусских банков, включая Сбербанка, от международной системы SWIFT.

Также Швейцария утвердила перечень запрещенных к экспорту товаров, которые могут использоваться Россией в военно-техническом либо оборонном секторе, и расширила перечень экономически важных для РФ товаров, запрещенных к ввозу в страну.

Напомним, 3 июня Евросоюз официально представил шестой пакет санкций против РФ за агрессию против Украины. Ограничения предусматривают частичное эмбарго на поставки нефти из России, отключение нескольких банков от системы SWIFT, а также персональные санкции против лиц, причастных к совершению военных преступлений на оккупированных украинских территориях.

Позже в Евросоюзе разъяснили, что три российских и один белорусский банки будут отключены от международной системы SWIFT 14 июня.