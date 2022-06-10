Слідом за ЄС: Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти Росії
Швейцарський уряд запроваджує додаткову персональну заборону на в'їзд у країну для ста громадян РФ та Білорусі, враховуючи олігарха Олександра Мельниченка.
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Федеральна рада Швейцарії схвалила нові санкції Євросоюзу проти Білорусі та Росії, враховуючи ембарго на російську нафту. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.
Додатково Федеральне міністерство економіки, освіти та досліджень (EAER) наклало фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну для більш ніж ста фізичних і юридичних осіб. Йдеться про військовослужбовців, відповідальних за звірства в Бучі, представників політичних кіл, бізнесменів і пропагандистів, а також членів їхніх сімей.
Серед інших, до списку санкцій потрапив олігарх Олександр Мельниченко.
"Так, швейцарський список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний до списку ЄС", — уточнюється в пресрелізі.
Крім того, Федеральна рада підтримала відключення чотирьох російських і білоруських банків, враховуючи Сбербанк, від міжнародної системи SWIFT.
Також Швейцарія затвердила перелік заборонених до експорту товарів, які можуть використовуватися Росією у військово-технічному чи оборонному секторі, та розширила перелік економічно важливих для РФ товарів, заборонених до ввезення у країну.
Нагадаємо, 3 червня Євросоюз офіційно представив шостий пакет санкцій проти РФ за агресію проти України. Обмеження передбачають часткове ембарго на постачання нафти з Росії, відключення кількох банків від системи SWIFT, а також персональні санкції проти осіб, причетних до скоєння воєнних злочинів на окупованих українських територіях.
Пізніше в Євросоюзі роз'яснили, що три російські й один білоруський банк будуть відключені від міжнародної системи SWIFT 14 червня.