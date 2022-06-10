Слідом за ЄС: Швейцарія схвалила шостий пакет санкцій проти Росії

Швейцарський уряд запроваджує додаткову персональну заборону на в'їзд у країну для ста громадян РФ та Білорусі, враховуючи олігарха Олександра Мельниченка.

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Федеральна рада Швейцарії схвалила нові санкції Євросоюзу проти Білорусі та Росії, враховуючи ембарго на російську нафту. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

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Додатково Федеральне міністерство економіки, освіти та досліджень (EAER) наклало фінансові санкції та заборону на в'їзд у країну для більш ніж ста фізичних і юридичних осіб. Йдеться про військовослужбовців, відповідальних за звірства в Бучі, представників політичних кіл, бізнесменів і пропагандистів, а також членів їхніх сімей.

Серед інших, до списку санкцій потрапив олігарх Олександр Мельниченко.

"Так, швейцарський список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції, ідентичний до списку ЄС", — уточнюється в пресрелізі.

Крім того, Федеральна рада підтримала відключення чотирьох російських і білоруських банків, враховуючи Сбербанк, від міжнародної системи SWIFT.

Також Швейцарія затвердила перелік заборонених до експорту товарів, які можуть використовуватися Росією у військово-технічному чи оборонному секторі, та розширила перелік економічно важливих для РФ товарів, заборонених до ввезення у країну.

Нагадаємо, 3 червня Євросоюз офіційно представив шостий пакет санкцій проти РФ за агресію проти України. Обмеження передбачають часткове ембарго на постачання нафти з Росії, відключення кількох банків від системи SWIFT, а також персональні санкції проти осіб, причетних до скоєння воєнних злочинів на окупованих українських територіях.

Пізніше в Євросоюзі роз'яснили, що три російські й один білоруський банк будуть відключені від міжнародної системи SWIFT 14 червня.