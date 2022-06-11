Вызвали на ковер: в МИД Эстонии отреагировали на слова Путина о завоеваниях Петра I

В ведомстве считают, что высказывания президента РФ о политике Петра I достойны сожаления. В частности, относительно эстонского города Нарва Путин выразился крайне неудачно.

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Российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в министерство иностранных дел Эстонии в связи с заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что царь Петр I возвратил Нарву в ходе Северной войны. Глава МИД республики Рейн Таммсаар, встретившись с российским послом, осудил выступление Путина, заявив, что слова президента РФ об эстонском городе Нарва достойны сожаления. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Эстонии.

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"В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии "Русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо", — говорится в сообщении.

Во время встречи с Липаевым Тамссар отметил, что оценивая политику Петра I в контексте того, что он "возвращал и укреплял" территории, в частности город Нарву, Путин выразился крайне неудачно.

[ + – ] Глава МИД Эстонии Рейн Таммсаар

Кроме этого в МИД подчеркнули, что подобная риторика говорит о попытках реализовать империалистические амбиции России, в том числе путем фальсификации исторических фактов.

"Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций", — отметили в министерстве.

Напомним, что 9 июня президент Владимир Путин на встрече с молодежью в ВДНХ провел сравнение между своим правлением и эпохой Петра I. По его словам, русский царь ничего не отторгал у Швеции, а наоборот возвращал и укреплял территории, в частности там, где сейчас находится Санкт-Петербург.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 9 июня отреагировал на законопроект в Госдуме РФ, который предполагает отмену постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Министр отметил, что политики государства, которое развязало войну, ведут себя не по человеческим нормам.