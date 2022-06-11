Викликали на килим: у МЗС Естонії відреагували на слова Путіна про завоювання Петра I
У відомстві вважають, що висловлювання президента РФ про політику Петра I варті жалю. Зокрема щодо естонського міста Нарва Путін висловився вкрай невдало.
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Російського посла в Естонії Володимира Ліпаєва викликали до міністерства закордонних справ Естонії у зв'язку із заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що цар Петро I повернув Нарву під час Північної війни. Глава МЗС республіки Рейн Таммсаар, зустрівшись з російським послом, засудив виступ Путіна, заявивши, що слова президента РФ про естонське місто Нарва варті жалю. Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства Естонії.
"В умовах, коли Росія проводить свою реваншистську політику під соусом ідеології "російського світу" через руйнування української державності та нації, це також абсолютно неприйнятно", — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі з Ліпаєвим Таммсаар зазначив, що оцінюючи політику Петра I у контексті того, що він "повертав і зміцнював" території, зокрема місто Нарву, Путін висловився вкрай невдало.
Крім цього, в МЗС підкреслили, що подібна риторика говорить про спроби реалізувати імперіалістичні амбіції Росії, зокрема шляхом фальсифікації історичних фактів.
"Замість того, щоб прагнути поваги до міжнародного права і виходити з принципів державного суверенітету і територіальної цілісності, Росія намагалася використати пропаганду на додаток до армії для реалізації своїх імперіалістичних амбіцій", — зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, що 9 червня президент Володимир Путін на зустрічі з молоддю у ВДНГ провів порівняння між своїм правлінням та епохою Петра I. За його словами, російський цар нічого не відкидав у Швеції, а навпаки повертав та зміцнював території, зокрема там, де зараз знаходиться Санкт-Петербург.
Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 9 червня відреагував на законопроєкт у Держдумі РФ, який передбачає скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Міністр зазначив, що політики держави, яка розв'язала війну, поводяться не за людськими нормами.