Викликали на килим: у МЗС Естонії відреагували на слова Путіна про завоювання Петра I

У відомстві вважають, що висловлювання президента РФ про політику Петра I варті жалю. Зокрема щодо естонського міста Нарва Путін висловився вкрай невдало.

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Російського посла в Естонії Володимира Ліпаєва викликали до міністерства закордонних справ Естонії у зв'язку із заявами президента РФ Володимира Путіна про те, що цар Петро I повернув Нарву під час Північної війни. Глава МЗС республіки Рейн Таммсаар, зустрівшись з російським послом, засудив виступ Путіна, заявивши, що слова президента РФ про естонське місто Нарва варті жалю. Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства Естонії.

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"В умовах, коли Росія проводить свою реваншистську політику під соусом ідеології "російського світу" через руйнування української державності та нації, це також абсолютно неприйнятно", — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі з Ліпаєвим Таммсаар зазначив, що оцінюючи політику Петра I у контексті того, що він "повертав і зміцнював" території, зокрема місто Нарву, Путін висловився вкрай невдало.

[ + – ] Глава МЗС Естонії Рейн Таммсаар

Крім цього, в МЗС підкреслили, що подібна риторика говорить про спроби реалізувати імперіалістичні амбіції Росії, зокрема шляхом фальсифікації історичних фактів.

"Замість того, щоб прагнути поваги до міжнародного права і виходити з принципів державного суверенітету і територіальної цілісності, Росія намагалася використати пропаганду на додаток до армії для реалізації своїх імперіалістичних амбіцій", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, що 9 червня президент Володимир Путін на зустрічі з молоддю у ВДНГ провів порівняння між своїм правлінням та епохою Петра I. За його словами, російський цар нічого не відкидав у Швеції, а навпаки повертав та зміцнював території, зокрема там, де зараз знаходиться Санкт-Петербург.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 9 червня відреагував на законопроєкт у Держдумі РФ, який передбачає скасування постанови Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки". Міністр зазначив, що політики держави, яка розв'язала війну, поводяться не за людськими нормами.