Навязывали однополые браки: Путин подписал законы об отказе России исполнять решения ЕСПЧ

В РФ причиной такого решения называют навязывание Европейским судом по правам человека ценностей, чуждых россиянам. Также там считают, что с помощью ЕСПЧ Запад ведет борьбу против России.

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Российский президент Владимир Путин 11 июня подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в РФ после 15 марта — дня подачи Россией заявления о выходе из Совета Европы. Изменения в законодательстве предполагают верховенство российского права над постановлениям ЕСПЧ, соответственно, решения судов РФ теперь не будут пересматривать на их основании.

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Законопроекты о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России Государственная Дума приняла в третьем чтении 7 июня. Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что Европейский суд по правам человека стал "инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков".

"Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — сказал Володин, приведя в пример требование ЕСПЧ признать в России однополые браки.

Новые законы предполагают, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут только в рублях и только на счета в российских банках.

Ранее в ЕСПЧ заявили, что Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека с 16 сентября.

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Как в России объясняют выход из Совета Европы

15 марта МИД РФ объявил о том, что Россия вышла из Совета Европы и денонсирует Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

"Россия не будет участвовать в превращении натовцами и послушно следующим за ними ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Пусть наслаждаются общением друг с другом, без России", — так МИД прокомментировал это решение. В Госдуме ответственность за разрыв диалога с Советом Европы возложили на страны НАТО. Депутат Петр Толстой заявил, что Запад использует тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок на Россию.

Какие права человека защищает европейская конвенция

Конвенция запрещает:

пытки;

рабство;

принудительный труд;

злоупотребление правами;

дискриминацию.

Конвенция дает право:

на свободу и личную неприкосновенность;

право на справедливое судебное разбирательство;

право на уважение частной и семейной жизни;

свободу мыслей, совести и религии;

свободу собраний и объединений;

самое главное — право на жизнь.

Какие решения ЕСПЧ раздражали россиян

[ + – ] Александра Литвиненко отравили полонием. После этого обвиняемый на Запада в убийства Андрей Луговой стал депутатом Госдумы Фото: скриншот

ЕСПЧ регулярно принимает решения, которые не нравятся российской власти. К примеру, в сентябре 2021 года европейский суд постановил, что Россия несет ответственность за убийство в 2006 году в Лондоне экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он заявлял, что взрывы домов в Москве спецслужба организовали ради победы Путина на выборах. ЕСПЧ обязал РФ выплатить вдове убитого компенсацию в размере 100 тыс. евро.

В январе прошлого года Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за военные преступления в Грузии в августе 2008-го. Суд поддержал позицию Грузии, подтвердив наличие на ее территории этнических чисток, которые начались после вторжения российской армии.