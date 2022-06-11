RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Нав'язували одностатеві шлюби: Путін підписав закони про відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ

644
Володимир Путін, відмова Росії виконувати рішення ЄСПЛ, рішення ЄСПЛ
Президент Росії Володимир Путін

У РФ причиною такого рішення називають нав'язування Європейським судом з прав людини цінностей, далеких від росіян. Також там вважають, що за допомогою ЄСПЛ Захід веде боротьбу проти Росії.

Російський президент Володимир Путін 11 червня підписав закони про невиконання ухвал Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в РФ після 15 березня — дня подання Росією заяви про вихід із Ради Європи. Зміни у законодавстві передбачають верховенство російського права над постановами ЄСПЛ, відповідно, рішення судів РФ тепер не переглядатимуть на їх підставі.

Законопроєкти про невиконання постанов ЄСПЛ у Росії Державна Дума ухвалила у третьому читанні 7 червня. Спікер парламенту В'ячеслав Володін заявив, що Європейський суд з прав людини став "інструментом політичної боротьби проти Росії в руках західних політиків".

"Деякі його рішення прямо суперечили Конституції РФ, нашим цінностям, традиціям", — сказав Володін, навівши приклад вимоги ЄСПЛ визнати в Росії одностатеві шлюби.

Нові закони припускають, що виплати грошових компенсацій за постановами ЄСПЛ, що набрали чинності до 15 березня, будуть лише у рублях і лише на рахунки російських банках.

Раніше у ЄСПЛ заявили, що Росія перестане бути стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня.

Усі важливі новини першими публікуються у нашому Telegram-каналі "Быстрый Фокус". Підписуйтесь і будьте в курсі подій раніше за всіх!

Як у Росії пояснюють вихід із Ради Європи

15 березня МЗС РФ оголосило про те, що Росія вийшла з Ради Європи і денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.

"Росія не братиме участі у перетворенні натовцями і ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самомилування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії", — так МЗС прокоментувало це рішення. У Держдумі відповідальність за розрив діалогу із Радою Європи поклали на країни НАТО. Депутат Петро Толстой заявив, що Захід використовує тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів і нападань на Росію.

Які права людини захищає європейська конвенція

Конвенція забороняє:

  • тортури;
  • рабство;
  • примусову працю;
  • зловживання правами;
  • дискримінацію.

Конвенція надає право:

  • на свободу та особисту недоторканність;
  • право на справедливий судовий розгляд;
  • право на повагу до приватного та сімейного життя;
  • свободу думок, совісті та релігії;
  • свободу зборів та об'єднань;
  • найголовніше — право на життя.

Які рішення ЄСПЛ дратували росіян

Олександра Литвиненка отруїли полонієм. Після цього обвинувачений на Заході у вбивствах Андрій Луговий став депутатом Держдуми
Олександра Литвиненка отруїли полонієм. Після цього обвинувачений на Заході у вбивствах Андрій Луговий став депутатом Держдуми
Фото: скриншот

ЄСПЛ регулярно приймає рішення, які не подобаються російській владі. Наприклад, у вересні 2021 року європейський суд ухвалив, що Росія несе відповідальність за вбивство у 2006 році в Лондоні ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він заявляв, що вибухи будинків у Москві спецслужба організували задля перемоги Путіна на виборах. ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити вдові вбитого компенсацію у розмірі 100 тис. євро.

У січні минулого року Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за воєнні злочини в Грузії у серпні 2008-го. Суд підтримав позицію Грузії, підтвердивши наявність на її території етнічних чисток, які розпочалися після вторгнення російської армії.