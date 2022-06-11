Нав'язували одностатеві шлюби: Путін підписав закони про відмову Росії виконувати рішення ЄСПЛ
У РФ причиною такого рішення називають нав'язування Європейським судом з прав людини цінностей, далеких від росіян. Також там вважають, що за допомогою ЄСПЛ Захід веде боротьбу проти Росії.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Російський президент Володимир Путін 11 червня підписав закони про невиконання ухвал Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) в РФ після 15 березня — дня подання Росією заяви про вихід із Ради Європи. Зміни у законодавстві передбачають верховенство російського права над постановами ЄСПЛ, відповідно, рішення судів РФ тепер не переглядатимуть на їх підставі.
Законопроєкти про невиконання постанов ЄСПЛ у Росії Державна Дума ухвалила у третьому читанні 7 червня. Спікер парламенту В'ячеслав Володін заявив, що Європейський суд з прав людини став "інструментом політичної боротьби проти Росії в руках західних політиків".
"Деякі його рішення прямо суперечили Конституції РФ, нашим цінностям, традиціям", — сказав Володін, навівши приклад вимоги ЄСПЛ визнати в Росії одностатеві шлюби.
Нові закони припускають, що виплати грошових компенсацій за постановами ЄСПЛ, що набрали чинності до 15 березня, будуть лише у рублях і лише на рахунки російських банках.
Раніше у ЄСПЛ заявили, що Росія перестане бути стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня.
Усі важливі новини першими публікуються у нашому Telegram-каналі "Быстрый Фокус". Підписуйтесь і будьте в курсі подій раніше за всіх!
Як у Росії пояснюють вихід із Ради Європи
15 березня МЗС РФ оголосило про те, що Росія вийшла з Ради Європи і денонсує Конвенцію про захист прав людини та основних свобод.
"Росія не братиме участі у перетворенні натовцями і ЄС найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу та самомилування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії", — так МЗС прокоментувало це рішення. У Держдумі відповідальність за розрив діалогу із Радою Європи поклали на країни НАТО. Депутат Петро Толстой заявив, що Захід використовує тему прав людини для реалізації власних геополітичних інтересів і нападань на Росію.
Які права людини захищає європейська конвенція
Конвенція забороняє:
- тортури;
- рабство;
- примусову працю;
- зловживання правами;
- дискримінацію.
Конвенція надає право:
- на свободу та особисту недоторканність;
- право на справедливий судовий розгляд;
- право на повагу до приватного та сімейного життя;
- свободу думок, совісті та релігії;
- свободу зборів та об'єднань;
- найголовніше — право на життя.
Які рішення ЄСПЛ дратували росіян
ЄСПЛ регулярно приймає рішення, які не подобаються російській владі. Наприклад, у вересні 2021 року європейський суд ухвалив, що Росія несе відповідальність за вбивство у 2006 році в Лондоні ексспівробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Він заявляв, що вибухи будинків у Москві спецслужба організували задля перемоги Путіна на виборах. ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити вдові вбитого компенсацію у розмірі 100 тис. євро.
У січні минулого року Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за воєнні злочини в Грузії у серпні 2008-го. Суд підтримав позицію Грузії, підтвердивши наявність на її території етнічних чисток, які розпочалися після вторгнення російської армії.