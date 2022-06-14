В России мурал в честь подводников украсили субмариной из США (фото)

В российском городе Гаджиево, которое считается "городом подводников", на мурале нарисовали американскую подлодку. Рисунок, который выбирали год назад, почти завершен.

Власти города "подводников" Гаджиево украсили дом в центре города муралом, на котором изображена американская подлодка. Об этом сообщает ресурс Ридус.

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"Ну какова красота! В прошлом году в Гаджиево выбрали рисунок, который будет украшать фасад дома в центре города. И вот работы почти завершены," — отмечено в посте паблика ВКонтакте о мурале.

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Единственной проблемой является только то, что на мурале изображена не российская, а американская подлодка USS Los Angeles.

Мнения в комментариях разделились: одна часть подписчиков паблика пытаются защитить художника и говорят, что видят на рисунке "просто подлодку" без каких-либо признаков принадлежности к "вражескому" флоту. Другие подписчики раздражены таким выбором рисунка.

Что известно о USS Los Angeles

USS Los Angeles — многоцелевая атомная подлодка. Предназначен для борьбы с подводными и надводными лодками противника, а также для ведения разведывательных действий, специальных операций, опрокидывания подразделений, минирования и поисково-спасательных операций. Был выведен из строя 4 февраля 2011 года.

[ + – ] USS Los Angeles

Напомним, ранее Укрпочта выпустила марки с рисунком "российского военного корабля". Марка стала настолько популярна, что почти весь тираж раскупили за первую неделю продажи. После этого глава Укрпочты заявил, что нового тиража марки "Русский военный корабль, иди на…" не будет.