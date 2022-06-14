В Росії мурал на честь підводників прикрасили підводним човном зі США (фото)

В російському місті Гаджиєво, яке вважається "містом підводників", на муралі намалювали американський підводний човен. Малюнок, який вибирали рік тому, майже завершений.

Влада міста "підводників" Гаджиєво прикрасила будинок у центрі міста муралом, на якому зображений американський підводний човен. Про це повідомляє ресурс Рідус.

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"Ну яка ж краса! Минулого року у Гаджиєво вибрали малюнок, який прикрашатиме фасад будинку в центрі міста. І ось, роботи майже завершені," — зазначено у пості пабліка ВКонтакте про мурал.

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Єдиною проблемою є тільки те, що на муралі зображено не російський, а американський підводний човен USS Los Angeles.

Думки в коментарях розділилися: одна частина підписників пабліка намагаються захистити художника і кажуть, що бачать на малюнку "просто підводний човен" без жодних ознак належності до "ворожого" флоту. Інші ж підписники роздратовані таким вибором малюнку.

Що відомо про USS Los Angeles

USS Los Angeles — багатоцільовий атомний підводний човен. Призначений для боротьби з підводними і надводними човнами противника, а також для ведення розвідувальних дій, спеціальних операцій, перекидання підрозділів, мінування та пошуково-рятувальних операцій. Був виведений з експлуатації 4 лютого 2011 року.

[ + – ] USS Los Angeles

Нагадаємо, раніше Укрпошта випустила марки з малюнком "російського військового корабля". Марка стала настільки популярною, що майже весь тираж розкупили за перший тиждень продажу. Після цього голова Укрпошти заявив, що нового тиражу марки "Російський військовий корабель, іди на…" не буде.