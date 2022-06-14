"Построим элеваторы на границе": в США обещают решить проблему украинского зерна (видео)

По словам Джо Байдена, временные хранилища для зерна упростят доставку товара на европейские рынки по железной дороге.

Соединенные Штаты совместно с европейскими союзниками придумали как разрешить проблему с вывозом украинского зерна в ситуации, когда Россия заблокировала порты в Черном море. Для этого США построят временные зернохранилища на границе с Польшей, что гораздо упростит доставку зерна в Европу по железной дороге. Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления на Конгрессе производственных профсоюзов (AFL–CIO).

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Американский лидер пояснил, что реализация плана поможет эффективно доставлять зерно из Украины в Европу, а из Европы по всему миру. Сейчас Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы "выпустить 20 миллионов тонн пшеницы из Украины" на мировые рынки, при этом Байден отметил, что для реализации этого плана потребуется время.

Также Байден подчеркнул, что транспортировать зерно Черным морем сейчас небезопасно, поскольку есть вероятность, оно "будет подорвано в воде". Но железнодорожными путями вывезти зерно вполне реально, даже несмотря на то, что в Украине железная дорога имеет ширину колеи, которая отличается от европейской.

"Мы будем строить временные зернохранилища на границе Украины и, в частности, с Польшей, чтобы переправлять зерно из украинских вагонов в зернохранилища на европейские вагоны и далее в океан", – добавил Байден.

Ранее заместитель главы МИД Украины Дмитрий Сеник сообщил, что в условиях российской блокады черноморских портов Украина наладила два канала транспортировки зерна через Польшу в Румынию. По его словам, эти маршруты нельзя назвать идеальными, поскольку из-за разницы в ширине колеи зерно приходится перегружать в другие поезда, что замедляет цепочку поставок.

Заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в ходе брифинга заявил, что в Украине в этом году следует ожидать уменьшение урожая на 40%. Однако по его словам, это не является критичным, поскольку показатели в 48-50 млн тонн зерна были и в предыдущие годы.