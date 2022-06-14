"Побудуємо елеватори на кордоні": у США обіцяють розв'язати проблему українського зерна (відео)

За словами Джо Байдена, тимчасові сховища для зерна спростять доставку товару на європейські ринки залізницею.

Сполучені Штати спільно з європейськими союзниками вигадали як розв'язати проблему з вивезенням українського зерна в ситуації, коли Росія заблокувала порти в Чорному морі. Для цього США збудують тимчасові зерносховища на кордоні з Польщею, що значно спростить доставку зерна до Європи залізницею. Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу на Конгресі виробничих профспілок (AFL-CIO).

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Американський лідер пояснив, що реалізація плану допоможе ефективно доставляти збіжжя з України до Європи, а з Європи по всьому світу. Зараз Вашингтон тісно співпрацює з європейськими партнерами, щоб "випустити 20 мільйонів тонн пшениці з України" на світові ринки, водночас Байден зазначив, що для реалізації цього плану потрібен час.

Також Байден наголосив, що транспортувати зерно Чорним морем зараз небезпечно, оскільки є ймовірність, воно "підірветься у воді". Але залізничними коліями вивезти зерно цілком реально, навіть попри те, що в Україні залізниця має ширину колії, яка відрізняється від європейської.

"Ми будуватимемо тимчасові зерносховища на кордоні України і, зокрема, з Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів до зерносховищ на європейські вагони і далі в океан", — додав Байден.

Раніше заступник глави МЗС Дмитро Сеник повідомив, що в умовах російської блокади чорноморських портів Україна налагодила два канали транспортування зерна через Польщу до Румунії. За його словами, ці маршрути не можна назвати ідеальними, оскільки через різницю в ширині колії зерно доводиться перевантажувати в інші поїзди, що уповільнює ланцюжок поставок.

Заступник міністра агрополітики Тарас Висоцький під час брифінгу заявив, що в Україні цього року слід очікувати зменшення врожаю на 40%. Однак, за його словами, це не є критичним, оскільки показники в 48-50 млн тонн зерна були й у попередні роки.