Конец "войне виски": Дания и Канада разделили поровну спорный остров в Арктике

Суверенитет острова Тартупалук (Ганс) обсуждался более 50 лет, наконец страны нашли консенсус. Теперь у Канады появилась сухопутная граница с Европой.

Дания и Канада договорились о том, что разделят поровну остров Тартупалук (Ганс) в Арктике и создадут таким образом сухопутную границу между собой. Суверенитет спорной территории обсуждался странами более 50 лет. Об этом у себя в Twitter рассказал министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

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"Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартупалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения", — прокомментировал датский дипломат.

Благодаря этому решению, теперь у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом. Ее линия будет проходить по ущелью, разделяя территорию острова практически пополам. Также это означает, что два государства создали самую длинную морскую границу в мире, она составляет 3882 км.

Глава МИД Дании считает, что консенсус, достигнутый Данией и Канадой, станет примером для других стран.

"Это очень необходимо во времена, когда уважение основанное на правилах международного порядка испытывает давление", — прокомментировал дипломат.

Почему "война виски"?

Каменистый остров Ганс площадью 1,3 кв. км, где нет ни местных жителей, ни полезных ископаемых, находится посреди пролива Нерса, отделяющего северо-запад Гренландии (Дания) и острова Элсмир (Канада). В соответствии с морским правом, каждая из этих стран могла претендовать на территорию в пределах 22,2 км от своего берега. Таким образом и возник спор за территорию.

Конфликт, начавшийся в 1971 году, получил название "война виски" или "интеллигентная война". Дело в том, что раз в несколько месяцев на острове поочередно высаживался канадский и датский десант, моряки спускала флаг другой страны и поднимали свой, а затем пили спиртные напитки, которые "вражеская" сторона оставляла на острове в подарок: датчане презентовали противнику шнапс, а канадцы — виски.

Напомним, Канада расширила санкции против России. Новые ограничения распространяются на рекламные и консалтинговые услуги для нефтегазовой и химической промышленности РФ, на которые приходится 50% от общего дохода экономики.

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