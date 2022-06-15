Кінець "війні віскі": Данія та Канада розділили порівну спірний острів в Арктиці

Суверенітет острова Тартупалук (Ганс) обговорювався понад 50 років, нарешті країни знайшли консенсус. Тепер у Канади з'явився сухопутний кордон із Європою.

Данія та Канада домовилися про те, що розділять порівну острів Тартупалук (Ганс) в Арктиці та створять у такий спосіб сухопутний кордон між собою. Суверенітет спірної території обговорювали країни понад 50 років. Про це у Twitter розповів міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

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"Сьогодні справді історичний день. Ми обговорювали суверенітет Тартупалука понад 50 років. Після активізації переговорів за останні кілька років ми досягли рішення", — прокоментував данський дипломат.

Завдяки цьому рішенню, тепер у Канади з'явився сухопутний кордон із Євросоюзом. Його лінія проходитиме ущелиною, розділяючи територію острова практично навпіл. Також це означає, що дві держави створили найдовший морський кордон у світі, він становить 3 882 км.

Глава МЗС Данії вважає, що консенсус, досягнутий Данією та Канадою, стане прикладом для інших країн.

"Це дуже необхідно за часів, коли повага, заснована на правилах міжнародного порядку, зазнає тиску", — прокоментував дипломат.

Чому "війна віскі"?

Кам'янистий острів Ганс площею 1,3 кв. км, де немає ні місцевих жителів, ні корисних копалин, знаходиться серед протоки Нерса, що відокремлює північний захід Гренландії (Данія) та острови Елсмір (Канада). Відповідно до морського права, кожна з цих країн могла претендувати на територію в межах 22,2 км від свого берега. Так і виникла суперечка за територію.

Конфлікт, що розпочався у 1971 році, отримав назву "війна віскі" або "інтелігентна війна". Річ у тому, що раз на кілька місяців на острові по черзі висаджувався канадський і данський десант, моряки спускали прапор іншої країни і підіймали свій, а потім пили спиртні напої, які "ворожа" сторона залишала на острові в подарунок: данці презентували супротивникові шнапс, а канадці — віскі.

Нагадаємо, Канада розширила санкції проти Росії. Нові обмеження поширюються на рекламні та консалтингові послуги для нафтогазової та хімічної промисловості РФ, на які припадає 50% від загального доходу економіки.

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