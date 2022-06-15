IKEA решилась продать все четыре фабрики в РФ и уволить сотрудников, — СМИ

Розничный бизнес компании в стране-агрессоре остается "на паузе". Сотрудников российских предприятий ожидает оптимизация.

Шведская компания IKEA продаст все свои фабрики в России, а также сократит штат сотрудников на производстве. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

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Речь идет о фабриках в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Также компания решила организовать распродажу всех товаров, которые находятся на российских складах.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем", — цитирует пресс-службу компании агентство РБК.

Как уточняется, группа компаний Интер ИКЕА и группа компаний Ингка приняли решение сократить масштаб бизнеса в РФ.

"Это трудное решение, но мы верим в то, что оно необходимо. Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе", — говорится в пресс-релизе. В то же время торговые центра "МЕГА", принадлежащие IKEA, продолжат работать, уточняет РБК.

Также стало известно, что сотрудников российских предприятий ожидает оптимизация. Однако какое конкретно количество людей сократят, не уточняется.

В росСМИ сообщают, что заводы и производство IKEA продадут новому владельцу.

У компании в стране-агрессоре находится 17 магазинов и один распределительный центр. В последнем финансовом году Россия была десятым по величине рынком IKEA с розничными продажами в размере 1,6 млрд евро, или 4% от общего объема розничных продаж.

Напомним, что в марте в России попытались зарегистрировать "Идею" вместо IKEA. Таким образом, россияне хотят запатентовать известные бренды под другими названиями.

Ранее Фокус писал, что россиянин подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей компенсации. Константин Куккоев требует от шведского бренда компенсацию за срыв работы его дизайн-студии.