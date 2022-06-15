IKEA наважилася продати всі чотири фабрики в РФ та звільнити співробітників, — ЗМІ

Роздрібний бізнес компанії в країні-агресорі залишається "на паузі". На співробітників російських підприємств очікує оптимізація.

Шведська компанія IKEA продасть всі свої заводи в Росії, а також скоротить штат співробітників на виробництві. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини" із посиланням на пресслужбу компанії.

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Йдеться про фабрики в Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях. Також компанія вирішила організувати розпродаж усіх товарів, що знаходяться на російських складах.

"За останні кілька місяців ситуація з бізнес-процесами та ланцюжками поставок по всьому світу сильно погіршилася. Зважаючи на це, ми не бачимо можливості відновити продажі в найближчому майбутньому", — цитує пресслужбу компанії агентство РБК.

Як уточнюється, група компаній Інтер ІКЕА та група компаній Інгка вирішили скоротити масштаб бізнесу в РФ.

"Це важке рішення, але ми віримо в те, що воно потрібне. Роздрібний бізнес ІКЕА в Росії залишається на паузі", — йдеться у пресрелізі. Водночас торгові центри "МЕГА", що належать IKEA, продовжать працювати, уточнює РБК.

Також стало відомо, що на співробітників російських підприємств очікує оптимізація. Проте яку саме кількість людей скоротять, не уточнюється.

У росЗМІ повідомляють, що заводи та виробництво IKEA продадуть новому власнику.

У компанії в країні-агресорі знаходиться 17 магазинів та один розподільчий центр. В останньому фінансовому році Росія була десятим за величиною ринком IKEA з роздрібним продажем у розмірі 1,6 млрд євро, або 4% від загального обсягу роздрібного продажу.

Нагадаємо, що в березні в Росії спробували зареєструвати "Ідею" замість IKEA. Так, росіяни хочуть запатентувати відомі бренди за іншими назвами.

Раніше Фокус писав, що росіянин подав до суду на IKEA і зажадав квадрильйонів рублів компенсації. Костянтин Куккоєв вимагає від шведського бренду компенсації за зрив роботи його дизайн-студії.