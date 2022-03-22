Росіянин подав до суду на IKEA і зажадав квадрильйон рублів компенсації

Чоловік також вирішив зареєструвати новий товарний знак "Ідея".

Російський підприємець, директор "Люксорта-Сервіс" Костянтин Куккоєв став знаменитим після того, як звернувся до Роспатенту для реєстрації товарного знака "Ідея" та подав до суду на шведську торговельну мережу IKEA, повідомляє радіостанція "Говорить Москва".

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Причиною для позову стало призупинення діяльності компанії, що спеціалізується на продажу меблів та аксесуарів для дому, на три місяці у зв'язку із вторгненням російських військ в Україну. Тепер Куккоєв вимагає від шведського бренду компенсацію за зрив роботи його дизайн-студії у розмірі одного квадрильйона рублів.

За ці гроші він планує відкрити нову компанію.

"IKEA закрилася, і виникли певні проблеми в бізнесі. Я був сильно розчарований їхнім відходом і подав позов на них. Я вирішив зареєструвати таку марку і на виграні гроші запустити виробництво, щоб був повний аналог, щоб було російське виробництво меблів. Виграти я планую, можливо, не ту суму, яку заявляю, але дуже близьку до неї", – заявив бізнесмен у розмові із журналістами радіостанції.

Крім Росії, IKEA поставила на паузу свою роботу і в Білорусі, яка опосередковано допомагає ЗС РФ, надаючи свою територію для маневрів, літаків та пуску ракет на українські міста.

Після того, як шведи оголосили про своє рішення, росіяни масово кинулися до магазинів мережі скуповувати все поспіль. У всіх магазинів бренду в РФ зібралися багатогодинні черги з автомобілів, у магазинах — черги на касу. При цьому серед покупців знайшлося чимало тих, хто набирав більше товару, щоб надалі вигідно його перепродати, збільшивши ціну в кілька разів.

Раніше про своє рішення піти з російського ринку повідомили люксові бренди Rolex, Lamborghini та Ferrari, причому останній заявив, що пожертвує Україні мільйон євро.