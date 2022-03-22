Россиянин подал в суд на IKEA и потребовал квадриллион рублей компенсации

Мужчина также решил зарегистрировать новый товарный знак "Идея".

Российский предприниматель, директор "Люксорта-Сервис" Константин Куккоев стал знаменитым после того, как обратился в Роспатент для регистрации товарного знака "Идея" и подал в суд на шведскую торговую сеть IKEA, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

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Причиной для иска стала приостановка деятельности компании, специализирующейся на продаже мебели и аксессуаров для дома, на три месяца в связи с вторжением российских войск в Украину. Теперь Куккоев требует от шведского бренда компенсацию за срыв работы его дизайн-студии в размере одного квадриллиона рублей.

На эти деньги он планирует открыть новую компанию.

"IKEA закрылась, и возникли определенные проблемы в бизнесе. Я был сильно разочарован их уходом и подал иск на них. Я решил зарегистрировать такую марку и на выигранные деньги запустить производство, чтобы был полный аналог, чтобы было российское производство мебели. Выиграть я планирую, может быть, не ту сумму, которую заявляю, но очень близкую к ней", – заявил бизнесмен в беседе с журналистами радиостанции.

Кроме России, IKEA поставила на паузу свою работу и в Беларуси, которая косвенно помогает ВС РФ, предоставляя свою территорию для маневров, самолетов и пуска ракет на украинские города.

После того, как шведы объявили о своем решении, россияне массово бросились в магазины сети скупать все подряд. У всех магазинов бренда в РФ скопились многочасовые очереди из автомобилей, в самих магазинах – очереди на кассу. При этом среди покупателей нашлось немало тех, кто набирал побольше товара, чтобы в дальнейшем выгодно его перепродать, увеличив цену в несколько раз.

Ранее о своем решении уйти с российского рынка сообщили люксовые бренды Rolex, Lamborghini и Ferrari, причем последний заявил, что пожертвует Украине миллион евро.