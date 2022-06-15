Россия зарабатывает на продаже энергоресурсов больше, чем год назад (инфографика)

Как показывает инфографика от компании Statista, дневная выручка РФ от продаж ископаемых больше на 40% и составила $992 млн в мае. Однако она уменьшилась на около $100 млн в день, чем двумя месяцами ранее из-за эмбарго ЕС и США.

Россия продолжает увеличивать заработок с продаж своих энергоресурсов, несмотря на то, что объемы и стоимость экспорта падают с начала полномасштабного вторжения в Украину. Таким образом в мае 2022 года РФ смогла увеличить прибыль от продаж газа, нефти и угля на 40%, чем годом ранее. Это связанно с тем, что цены на ископаемое топливо на мировом рынке взлетели еще до начала вторжения в Украину. Об этом пишет немецкая компания Statista, специализирующаяся на рыночных и потребительских данных.

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Сообщается, что сокращение экспорта и скидки, которые Россия сейчас предоставляет на топливо, дорого обходятся стране. Однако цены на энергоресурсы намного выше, чем в 2021 году. Поэтому Россия по-прежнему получает приличную сумму от своего экспорта ископаемого топлива в целом. Например, к середине 2021 года цены на сырую нефть уже достигли допандемического уровня.

В отчете Statista сказано, что поставки в ЕС сократились больше всего. В мае дневная стоимость экспорта была примерно на $114 млн ниже, чем в феврале-марте. Польша, Испания, Литва, и Италия наиболее успешно справились с зависимостью от российских энергоресурсов. Суточная стоимость экспорта в США за тот же период времени снизилась на $33 млн, а в Индию — выросла на $65 мл, в результате чего общая суточная выручка от экспорта российского ископаемого топлива в мае была примерно на 100 млн долларов ниже, чем двумя-тремя месяцами ранее.

Однако, как показывает статистика, она все равно выше, чем в мае 2021 года. Если в прошлом году Россия получала в день $661 млн прибыли от продаж энергоресурсов, то сейчас она получает около $992 млн.

[ + – ] Cравнение дневной прибыли за экспорт энергорусурсов РФ в мае 2021-го и в мае 2022-го

Напомним, 7 июня издание Bloomberg писало, что Индия планирует удвоить импорт российский нефти. По информации журналистов, в условиях эмбарго Запада на покупку нефти из РФ, индийские нефтеперерабатывающие компании надеются на поставки энергоносителя со значительными скидками.

Издание Reuters сообщало, что, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны стран Азии и возместить потери от влияния санкций ЕС Россия увеличит экспорт нефти из своего крупнейшего восточного порта Козьмино на 20%.