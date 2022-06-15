Росія заробляє на продажі енергоресурсів більше, ніж рік тому (інфографіка)
Як показує інфографіка від компанії Statista, денний виторг РФ від продажів викопних більший на 40% і склав $992 млн у травні. Проте вона зменшилася близько $100 млн на день, ніж двома місяцями раніше через ембарго ЄС та США.
Росія продовжує збільшувати заробіток із продажу своїх енергоресурсів, попри те, що обсяги та вартість експорту падають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у травні 2022 року РФ змогла збільшити прибуток від продажу газу, нафти та вугілля на 40%, ніж роком раніше. Це пов'язано з тим, що ціни на паливо на світовому ринку злетіли ще до початку вторгнення в Україну. Про це пише німецька компанія Statista, що спеціалізується на ринкових та споживчих даних.
Повідомляється, що скорочення експорту та знижки, які Росія надає на паливо, дорого обходяться країні. Проте ціни на енергоресурси набагато вищі, ніж у 2021 році. Тому Росія, як і раніше, отримує пристойну суму від свого експорту викопного палива в цілому. Наприклад, до середини 2021 року ціни на сиру нафту вже досягли допандемічного рівня.
У звіті Statista сказано, що постачання до ЄС скоротилося найбільше. У травні денна вартість експорту була приблизно на $114 млн нижчою, ніж у лютому-березні. Польща, Іспанія, Литва та Італія найуспішніше впоралися із залежністю від російських енергоресурсів. Добова вартість експорту в США за той же період знизилася на $33 млн, а в Індію — зросла на $65 мл, внаслідок чого загальний добовий виторг від експорту російського викопного палива в травні був приблизно на 100 млн доларів нижчим, ніж двома-трьома місяцями раніше.
Проте, як показує статистика, вона все одно вища, ніж у травні 2021 року. Якщо минулого року Росія отримувала в день $661 млн прибутку від продажів енергоресурсів, то зараз вона отримує близько $992 млн.
Нагадаємо, 7 червня видання Bloomberg писало, що Індія планує подвоїти імпорт російської нафти. За інформацією журналістів, в умовах ембарго Заходу на купівлю нафти з РФ індійські нафтопереробні компанії сподіваються на постачання енергоносія зі значними знижками.
Видання Reuters повідомляло, що, щоб задовольнити попит з боку країн Азії і відшкодувати втрати від впливу санкцій ЄС Росія збільшить експорт нафти зі свого найбільшого східного порту Козьміно на 20%.