Росія заробляє на продажі енергоресурсів більше, ніж рік тому (інфографіка)

Як показує інфографіка від компанії Statista, денний виторг РФ від продажів викопних більший на 40% і склав $992 млн у травні. Проте вона зменшилася близько $100 млн на день, ніж двома місяцями раніше через ембарго ЄС та США.

Росія продовжує збільшувати заробіток із продажу своїх енергоресурсів, попри те, що обсяги та вартість експорту падають з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Так, у травні 2022 року РФ змогла збільшити прибуток від продажу газу, нафти та вугілля на 40%, ніж роком раніше. Це пов'язано з тим, що ціни на паливо на світовому ринку злетіли ще до початку вторгнення в Україну. Про це пише німецька компанія Statista, що спеціалізується на ринкових та споживчих даних.

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Повідомляється, що скорочення експорту та знижки, які Росія надає на паливо, дорого обходяться країні. Проте ціни на енергоресурси набагато вищі, ніж у 2021 році. Тому Росія, як і раніше, отримує пристойну суму від свого експорту викопного палива в цілому. Наприклад, до середини 2021 року ціни на сиру нафту вже досягли допандемічного рівня.

У звіті Statista сказано, що постачання до ЄС скоротилося найбільше. У травні денна вартість експорту була приблизно на $114 млн нижчою, ніж у лютому-березні. Польща, Іспанія, Литва та Італія найуспішніше впоралися із залежністю від російських енергоресурсів. Добова вартість експорту в США за той же період знизилася на $33 млн, а в Індію — зросла на $65 мл, внаслідок чого загальний добовий виторг від експорту російського викопного палива в травні був приблизно на 100 млн доларів нижчим, ніж двома-трьома місяцями раніше.

Проте, як показує статистика, вона все одно вища, ніж у травні 2021 року. Якщо минулого року Росія отримувала в день $661 млн прибутку від продажів енергоресурсів, то зараз вона отримує близько $992 млн.

[ + – ] Порівняння денного прибутку за експорт енергорусусів РФ у травні 2021-го та у травні 2022-го

Нагадаємо, 7 червня видання Bloomberg писало, що Індія планує подвоїти імпорт російської нафти. За інформацією журналістів, в умовах ембарго Заходу на купівлю нафти з РФ індійські нафтопереробні компанії сподіваються на постачання енергоносія зі значними знижками.

Видання Reuters повідомляло, що, щоб задовольнити попит з боку країн Азії і відшкодувати втрати від впливу санкцій ЄС Росія збільшить експорт нафти зі свого найбільшого східного порту Козьміно на 20%.