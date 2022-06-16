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Мир Российско-украинская война

Японская авиакомпания Zipair Tokyo уберет логотип с буквой Z со своих самолетов

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самолет, японский самолет, компания Zipair Tokyo
Самолет компании Zipair Tokyo

Авиаперевозчик решил полностью отказаться от использования своего логотипа, который теперь ассоциируется с российскими захватчиками. Вместо него уже придумали новую символику.

Японская бюджетная авиакомпания Zipair Tokyo решила убрать логотип с буквой Z с фюзеляжа своих самолетов B-787 и полностью отказаться от его использования. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Президент Zipair Tokyo Шинго Нисида заявил, что люди могут неправильно трактовать использование логотипа Z, решив, что авиаперевозчик поддерживает военную агрессию России против Украины.

"Я думаю, что некоторые люди могут это чувствовать, когда увидят [логотип] без каких-либо объяснений", — сказал Нисида.

самолет, японский самолет, компания Zipair Tokyo
Буква Z на фюзеляже японского самолета.

Японское издание Mainichi Shinbun также пишет, что некоторые пользователи соцсетей уже начали жаловаться на логотип компании.

В результате авиаперевозчик решил изменить прежнее лого на три линии черного, белого и зеленого цветов.

Новый логотип компании будет использоваться уже с 18 июня, а до этого момента букву Z просто перекроют наклейкой.

Бюджетная авиакомпания выполняет рейсы из города Нарита в Бангкок, Сеул, Гонолулу, Сингапур и Лос-Анджелес.

Напомним, Минобороны РФ "открестилось" от символов Z и V на военной технике. При этом в военном ведомстве страны-оккупанта считают, что эта символика уже стала узнаваемой, и ее положительно воспринимают граждане России, "ДНР" и "ЛНР".

Ранее журналисты "Медузы" провели расследование происхождения символов оккупации.