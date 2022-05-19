Минобороны РФ "открестилось" от символов Z и V на военной технике, – документ

Символика оккупационных войск, по данным Минобороны РФ, стала узнаваемой. Ее положительно воспринимают граждане России, "ДНР" и "ЛНР", уверены чиновники.

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Латинские буквы V и Z – не официальные воинские символы, эти буквы не несут специальной нагрузки. Об этом говорится в ответе Министерства обороны России на запрос депутата Московской городской думы Евгения Ступина.

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"Настоящие знаки в данное время узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, "ДНР", "ЛНР" и многими другими", — ответил замначальника главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Гусев.

Ступин надеется, что такой ответ "поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов".

"Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", — заключил российский депутат.

Использование букв V и Z – в России пишут методички

Власти Новосибирска накануне праздничных мероприятий по случаю оккупации РФ украинского Крыма готовили документ о правильном использовании букв V и Z, выяснили местные журналисты.

"При информационном освещении мероприятий необходимо использовать хештеги: #ZаМир, #ZаРоссию, #ZаПрезидента", — говорится в письме директора "Центра патриотического воспитания" Аллы Данилевской.

Напомним, что в Курганской области РФ пасхальные куличи украшали символикой российских захватчиков – на изделия наносили букву Z. Церковь, по словам московских священников, поддерживает "народную поддержку российской армии".

Ранее журналисты "Медузы" провели расследование происхождения символов оккупации. Близкие к Кремлю собеседники говорили, что идея принадлежит PR-блоку Минобороны РФ и пропагандистам телеканала RT.

Верховная Рада Украины признала Россию "страной-террористом" и запретила символы Z и V, которые наносят белой краской на военную технику.