Міноборони РФ "відхрестилося" від символів Z та V на військовій техніці, – документ

Символіка окупаційних військ, за даними Міноборони РФ, стала відомою. Її позитивно сприймають громадяни Росії, "ДНР" та "ЛНР", упевнені чиновники.

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Латинські літери V і Z — не офіційні військові символи, ці літери не мають спеціального навантаження. Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони Росії на запит депутата Московської міської думи Євгена Ступіна.

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"Справжні знаки зараз пізнавані та позитивно сприймаються військовослужбовцями та громадянами Російської Федерації, "ДНР", "ЛНР" та багатьма іншими", — відповів заступник начальника головного військово-політичного управління ЗС РФ Сергій Гусєв.

Ступін сподівається, що така відповідь "допоможе уникнути необґрунтованого притягнення до відповідальності в разі вираження свого ставлення до літер іноземних алфавітів".

"Не заперечую проти використання відповіді МО РФ у будь-яких судових справах", — підсумував російський депутат.

Використання букв V і Z — у Росії пишуть методички

Влада Новосибірська напередодні святкових заходів із нагоди окупації РФ українського Криму готувала документ про правильне використання літер V та Z, з'ясували місцеві журналісти.

"У процесі інформаційного висвітлення заходів необхідно використовувати хештеги: #ZаМир, #ZаРоссию, #ZаПрезидента", — йдеться у листі директорки "Центру патріотичного виховання" Алли Данилевської.

Нагадаємо, що в Курганській області РФ великодні паски прикрашали символікою російських загарбників — на вироби наносили букву Z. Церква, за словами московських священиків, підтримує "народну підтримку російської армії".

Раніше журналісти "Медузи" провели розслідування походження символів окупації. Близькі до Кремля співрозмовники говорили, що ідея належить PR-блоку Міноборони РФ та пропагандистам телеканалу RT.

Верховна Рада України визнала Росію "країною-терористом" і заборонила символи Z та V, які наносять білою фарбою на військову техніку.