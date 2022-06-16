Японська авіакомпанія Zipair Tokyo прибере логотип із літерою Z зі своїх літаків

Авіаперевізник вирішив повністю відмовитись від використання свого логотипа, який тепер асоціюється з російськими загарбниками. Замість нього вже вигадали нову символіку.

Японська бюджетна авіакомпанія Zipair Tokyo вирішила прибрати логотип з літерою Z із фюзеляжу своїх літаків B-787 і повністю відмовитися від його використання. Про це повідомляє видання The Japan Times.

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Президент Zipair Tokyo Шинго Нісіда заявив, що люди можуть неправильно трактувати використання логотипа Z, вирішивши, що авіаперевізник підтримує військову агресію Росії проти України.

"Я думаю, що деякі люди можуть це відчувати, коли побачать [логотип] без жодних пояснень", — сказав Нісіда.

[ + – ] Літера Z на фюзеляжі японського літака

Японське видання Mainichi Shinbun також пише, що деякі користувачі соцмереж вже почали скаржитися на логотип компанії.

В результаті авіаперевізник вирішив змінити колишнє лого на три лінії чорного, білого та зеленого кольорів.

Новий логотип компанії використовуватимуть вже з 18 червня, а доти букву Z просто перекриють наклейкою.

Бюджетна авіакомпанія виконує рейси з міста Наріта в Бангкок, Сеул, Гонолулу, Сінгапур та Лос-Анджелес.

Нагадаємо, Міноборони РФ "відхрестилося" від символів Z та V на військовій техніці. Водночас у військовому відомстві країни-окупанта вважають, що ця символіка вже стала відомою, і її позитивно сприймають громадяни Росії, "ДНР" і "ЛНР".

Раніше журналісти "Медузи" провели розслідування походження символів окупації.