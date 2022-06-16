Мэр российского города в Приморском крае не справился со словом "денацификация" (видео)

Видео, на котором руководитель Дальнегорска Александр Теребилов несколько раз неправильно произносит замысловатый термин, поделился местный журналист. Впоследствии мэр лично пришел к нему с повесткой.

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На днях в сети появилась видеозапись, на которой Александр Теребилов, мэр российского города Дальнегорск, что в Приморском крае, во время праздничного выступления несколько раз пытался произнести слово "денацификация". Об этом сообщает Baza.

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"Мы знаем, что с 24 февраля на территории Украины проводится "специальная военная операция" по денафици…, денафик…, дэнацификации…" — выговорил наконец Теребилов это слово с ухмылкой во время выступления ко Дню РФ.

Видео выложил в сеть местный журналист. После этого мэр лично с военкомом пришел в редакцию, чтобы вручить журналисту повестку в военкомат. Но оказалось, что он ушел в отпуске. Сотрудники канала говорят, что Теребилов длительное время ходил по кабинетам и искал журналиста, но в конечном итоге ушел ни с чем.

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