Мер російського міста в Приморському краї не впорався зі словом "денацифікація" (відео)

Відео, на якому керівник Дальнегорська Олександр Теребілов кілька разів неправильно вимовляє хитромудрий термін, поділився місцевий журналіст. Згодом мер особисто прийшов до нього з повісткою.

Днями в мережі з'явився відеозапис, на якому Олександр Теребілов, мер російського міста Дальнегорськ, що в Приморському краї, під час святкового виступу кілька разів намагався вимовити слово "денацифікація". Про це повідомляє Вaza.

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"Ми знаємо, що з 24 лютого на території України проводиться "спеціальна військова операція" з денафікаці…, денафік…, денацифікації…" — вимовив нарешті Теребілов це слово з усмішкою під час виступу до Дня РФ.

Відео виклав у мережу місцевий журналіст. Після цього мер особисто з військкомом прийшов до редакції, щоб вручити журналістові повістку у військкомат. Але з'ясувалося, що він пішов у відпустці. Співробітники каналу кажуть, що Теребілов тривалий час ходив кабінетами та шукав журналіста, але зрештою пішов ні з чим.

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