Под интересы сына президента Беларуси в вузе создали спецпрограмму — СМИ

Сегодня Александр Лукашенко провел "родительское собрание", вызвав на совещание министра образования и руководство университета, в котором будет учиться его сын Николай.

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16 июня президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с министрами образования и здравоохранения Андреем Иванцом и Дмитрием Пиневичем. Также в нем приняли участие ректор Белорусского государственного университета Андрей Король и декан биофака БГУ Вадим Демидчик, сообщает пресс-служба президента.

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Целью встречи назвали обсуждение вопросов, связанных с организацией вступительных испытаний в вузы, так как, по мнению Лукашенко, централизованное тестирование имеет как преимущества, так и недостатки.

"Меня эта проблема постоянно волнует. Честно говоря, я спать не могу из-за этого ЦТ, насколько оно соответствует тому уровню, что нам нужен при отборе лучших ребят в вузы", — сказал Александр Лукашенко.

[ + – ] Во время совещания Лукашенко упомянул "специфический метод" отбора студентов, которые, вероятно, будут учиться с его сыном

Он пояснил, почему пригласил ректора БГУ и декана биофака: они занимались "специфическим методом" отбора студентов.

"Мы попробовали (вы тоже занимались этим специфическим методом, не будем пока обозначать это) отобрать ребят самых лучших для того, чтобы они могли заниматься соответствующими науками. Прежде всего биологические, связанные со здравоохранением, наукой, другими разработками, — сказал президент. — Мы попробовали другие методы. Естественно, это небольшое количество людей. И я убежден, что там отобраны лучшие. Потому что все-таки к отбору брали тех, кто на олимпиадах уже побеждал. Это ребята уже продвинутые".

Как и чему будут учить сына диктатора

Издание "Зеркало" напоминает, что младший сын Лукашенко Николай в этом году закончил 11-й класс. По данным издания, Лукашенко-младший увлекался химией и биологией и побеждал на олимпиадах по химии.

Сегодняшнее совещание у президента косвенно подтверждает опубликованную ранее белорусскими телеграм-каналами информацию о том, что сын президента будет учиться на биологическом факультете БГУ. Источники в университете говорят, что из-за этого в вузе проводят срочный ремонт помещений, обновляют программы и методические пособия. Кроме того, в сотрудничестве с китайским университетом в вузе открыли новую специальность, чтобы угодить интересам Николая. Вместе с небольшой группой избранных студентов он будет изучать биотехнологии по китайской программе.

Напомним, на прошлой неделе в Беларуси прошли выпускные балы, их главной "звездой" стал Лукашенко-младший. На выпускной Коля пришел в синем костюме, а его спутница – в желтом платье. Теперь в сети строят предположения, почему они выбрали именно это сочетание цветов.

По случаю выпускного сына Александр Лукашенко выступил с речью, призвав молодежь "вовремя выходить на работу" и рожать детей. Также он пообещал, что после окончания школы жить станет проще.