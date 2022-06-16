Під інтереси сина президента Білорусі у виші створили спецпрограму — ЗМІ

Сьогодні Олександр Лукашенко провів "батьківські збори", викликавши на нараду міністра освіти та керівництво університету, в якому навчатиметься його син Микола.

16 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко провів нараду з міністрами освіти й охорони здоров'я Андрієм Іванцем і Дмитром Піневичем. Також у ньому взяли участь ректор Білоруського державного університету Андрій Король і декан біофаку БДУ Вадим Демидчик, повідомляє пресслужба президента.

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Метою зустрічі назвали обговорення питань, пов'язаних з організацією вступних випробувань до вишів, оскільки, на думку Лукашенка, централізоване тестування має як переваги, так і недоліки.

"Мене ця проблема постійно хвилює. Чесно кажучи, я спати не можу через це ЦТ, наскільки воно відповідає тому рівню, що нам потрібний у процесі відбору найкращих до ЗВО", — сказав Олександр Лукашенко.

[ + – ] Під час наради Лукашенко згадав "специфічний метод" відбору студентів, які, ймовірно, навчатимуться з його сином

Він пояснив, чому запросив ректора БДУ та декана біофаку: вони займалися "специфічним методом" відбору студентів.

"Ми спробували (ви теж займалися цим специфічним методом, не будемо поки що позначати це) відібрати абітурієнтів найкращих для того, щоб вони могли займатися відповідними науками. Насамперед біологічні, пов'язані з охороною здоров'я, наукою, іншими розробками, — сказав президент. — Ми спробували інші методи. Звичайно, це невелика кількість людей. І я переконаний, що там відібрані найкращі. Тому що все-таки до відбору брали тих, хто на олімпіадах уже перемагав. Ці люди вже просунуті".

Як і чому навчатимуть сина диктатора

Видання "Зеркало" нагадує, що молодший син Лукашенка Микола цьогоріч закінчив 11-й клас. За даними видання, Лукашенко-молодший захоплювався хімією і біологією та перемагав на олімпіадах із хімії.

Сьогоднішня нарада в президента побічно підтверджує опубліковану раніше білоруськими телеграм-каналами інформацію про те, що син президента навчатиметься на біологічному факультеті БДУ. Джерела в університеті кажуть, що через це у ЗВО проводять терміновий ремонт приміщень, оновлюють програми та методичні посібники. Крім того, у співпраці з китайським університетом у ЗВО відкрили нову спеціальність, щоб догодити інтересам Миколи. Разом із невеликою групою обраних студентів він вивчатиме біотехнології за китайською програмою.

Нагадаємо, минулого тижня в Білорусі пройшли випускні бали, їхньою головною "зіркою" став Лукашенко-молодший. На випускний Коля прийшов у синьому костюмі, а його супутниця — у жовтій сукні. Тепер у мережі будують припущення, чому вони вибрали саме це поєднання кольорів.

З нагоди випускного сина Олександр Лукашенко виступив із промовою, закликавши молодь "вчасно виходити на роботу" та народжувати дітей. Також він пообіцяв, що після закінчення школи жити стане легше.