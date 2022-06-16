Руководство компании планирует убрать из названия литеру "Z", чтобы клиенты не воспринимали логотип как одобрение войны, которую РФ ведет против украинцев.

Японская бюджетная авиакомпания Zipair Tokyo проведет ребрендинг с целью, чтобы у клиентов не всплывали ассоциации с российским военнослужащими, которые вторглись на территорию Украины. Об этом пишет издание Japantimes.

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В частности, японский лоукостер Zipair Tokyo в рамках ребрендинга планирует убрать из названия литеру Z, которую военнослужащие ВС РФ использовали в ходе полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Руководство авиакомпании утверждает, что клиенты могут воспринять действующий логотип как одобрение войны, которую российская армия развязала в чужой стране.

"Я думаю, что некоторые люди могут почувствовать это, увидев его без каких-либо объяснений", — цитирует японское издание одного из топ-руководителей лоукостера Zipair Tokyo Шинго Нишида.

Новый логотип после ребрендинга будет представлять из себя геометрический узор в зеленом, черном и белом цветах. Стоит отметить, что на сегодняшний день бюджетная авиакомпания выполняет рейсы в Бангкок, Сеул, Гонолулу, Сингапур и Лос-Анджелес.

На вертикальном хвосте самолетов B-787, которые стоят в авиапарке Zipair Tokyo, изображена литера "Z". Новый логотип будет введен в эксплуатацию в субботу, 18 июня.

[ + – ] Японский лоукостер Zipair Tokyo проведет ребрендинг из-за вторжения ВС РФ в Украину [ + – ] Японский лоукостер Zipair Tokyo проведет ребрендинг из-за вторжения ВС РФ в Украину

Напомним, ранее в западных СМИ появилась информация, что правительство Японии разрешило отправлять людей за решетку в качестве наказания за оскорбления в социальных сетях. Новая поправка к уголовному кодексу предусматривает тюремный срок до 12 месяцев для граждан, которых признают виновными в осуществлении кибербуллинга.

Также Фокус в недавнем материале рассказывал, в каких странах ограничили использование литеры "Z" из-за полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.