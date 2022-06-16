Керівництво компанії планує прибрати з назви літеру Z, щоб клієнти не сприймали логотип як схвалення війни, яку РФ веде проти українців.

Японська бюджетна авіакомпанія Zipair Tokyo проведе ребрендинг для того, щоб у клієнтів не виринали асоціації з російськими військовослужбовцями, які вторглися на територію України. Про це пише видання Japantimes.

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Зокрема, японський лоукостер Zipair Tokyo в межах ребрендингу планує прибрати з назви літеру Z, яку військовослужбовці ЗС РФ використали під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Керівництво авіакомпанії стверджує, що клієнти можуть сприйняти теперішній логотип як схвалення війни, яку російська армія розв'язала в чужій країні.

"Я думаю, що деякі люди можуть відчути це, побачивши його без жодних пояснень", — цитує японське видання одного з топкерівників лоукостера Zipair Tokyo Шинго Нішида.

Новий логотип після ребрендингу буде геометричним візерунком у зеленому, чорному та білому кольорах. Варто зазначити, що зараз бюджетна авіакомпанія виконує рейси в Бангкок, Сеул, Гонолулу, Сінгапур і Лос-Анджелес.

На вертикальному хвості літаків B-787, що стоять у авіапарку Zipair Tokyo, зображено літеру Z. Новий логотип буде введено в експлуатацію в суботу, 18 червня.

[ + – ] Японський лоукостер Zipair Tokyo проведе ребрендинг через вторгнення ЗС РФ в Україну [ + – ] Японський лоукостер Zipair Tokyo проведе ребрендинг через вторгнення ЗС РФ в Україну

Нагадаємо, раніше в західних ЗМІ з'явилася інформація, що уряд Японії дозволив відправляти людей за ґрати як покарання за образи в соціальних мережах. Нова поправка до кримінального кодексу передбачає тюремний термін до 12 місяців для громадян, яких визнають винними в здійсненні кібербулінгу.

Також Фокус у нещодавньому матеріалі розповідав, у яких країнах обмежили використання літери Z через повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну.