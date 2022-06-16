Обезьяны и бородавочники нападают на людей в странах Африки из-за недоедания и засухи

По словам экспертов, отсутствие еды и воды вынуждает животных прибегать к неестественному поведению и вторгаться в дома людей.

В странах Восточной Африки начали фиксировать сообщения о нападении обезьян и бородавочников на людей на фоне засухи и продовольственного кризиса. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

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По данным благотворительной организации Save the Children, несколько тысяч детей в Эфиопии сейчас страдают от катастрофического недоедания, которое было спровоцировано засухой и переселением граждан. На этом фоне в странах Восточной Африки стали фиксировать случаи нападения обезьян и бородавочников на людей.

Эксперты отмечают, что животные, как и люди, также страдают из-за засухи и недоедают, из-за чего им приходится вторгаться в дома в поисках продовольствия.

"Обезьяны обычно никогда не нападают на людей, но ситуация настолько ужасна, что они прибегают к неестественному поведению, подобному этому, особенно в районах Дава и Шебелле, первых районах, пострадавших от засухи. Мы понимаем, что дети не пострадали, но это наполнило людей страхом перед тем, что принесет будущее", — прокомментировал ситуацию в Эфиопии представитель фонда Абдиризак Ахмед.

Более того, в поселения начали приходить бородавочники, которым приходится вторгаться в дома людей в поисках еды и воды. В благотворительной организации утверждают, что на данный момент более 1 млн человек в Эфиопии и Сомали нуждаются в срочной продовольственной помощи.

"Около 185 тысяч детей в настоящее время страдают от самой смертельной формы недоедания. Дети, особенно маленькие дети, несут основную тяжесть мучительного и многогранного кризиса в Эфиопии. Продолжительная и изнурительная засуха, война и пандемия COVID-19 добивают этих детей", — подчеркнул директор эфиопской ячейки Save the Children Ксавье Жубер.

Нехватка осадков уничтожила урожай, убила домашний скот и вынудила большое количество людей покинуть свои дома в поисках еды и воды в Кении, Эфиопии и Сомали. Журналисты в своем материале отмечают, что ситуация с продовольствием в странах Африки также усугубляется полномасштабной войной в Украине, поскольку вторжение спровоцировало экономический кризис и резкий рост цен на топливо, что не позволяет африканским государствам выгодно импортировать продукты на континент.

Напомним, ранее американские СМИ писали о том, что РФ пытается продать украденное украинское зерно африканским странам. По информации журналистов The NYT, Кремль хочет договориться о поставках урожая на континент, который оказался на грани голода из-за засухи и роста цен на топливо.

Также сообщалось, что организация Unicef призывала перестать концентрировать внимание только на войну в Украине, поскольку страны Африки оказались на грани голода.