Мавпи та бородавники нападають на людей у країнах Африки через недоїдання та посуху

За словами експертів, відсутність їжі та води змушує тварин вдаватися до неприродної поведінки та влізати в будинки людей.

У країнах Східної Африки почали фіксувати повідомлення про напади мавп і бородавочників на людей на тлі посухи та продовольчої кризи. Про це пише британський таблоїд The Daily Mail.

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За даними благодійної організації Save the Children, кілька тисяч дітей в Ефіопії зараз страждають від катастрофічного недоїдання, спровокованого посухою та переселенням громадян. На цьому тлі в країнах Східної Африки стали фіксувати випадки нападу мавп і бородавочників на людей.

Експерти відзначають, що тварини, як і люди, також страждають через посуху та недоїдають, через що їм доводиться влізати в будинки в пошуках продовольства.

"Мавпи зазвичай ніколи не нападають на людей, але ситуація настільки жахлива, що вони вдаються до неприродної поведінки, подібної до цієї, особливо в районах Дава та Шебеллі, перших районах, що постраждали від посухи. Ми розуміємо, що діти не постраждали, але це наповнило людей страхом перед тим, що принесе майбутнє", — прокоментував ситуацію в Ефіопії представник фонду Абдірізак Ахмед.

Крім того, у поселення почали приходити бородавочники, яким доводиться влізати в будинки людей у пошуках їжі та води. У благодійній організації стверджують, що зараз понад 1 млн людей в Ефіопії та Сомалі потребують термінової продовольчої допомоги.

"Близько 185 тисяч дітей нині страждають від самої смертельної форми недоїдання. Діти, особливо маленькі діти, несуть основний тягар болісної та багатогранної кризи в Ефіопії. Тривала та виснажлива посуха, війна та пандемія COVID-19 добивають цих дітей", — підкреслив директор ефіопського осередку Save the Children Ксав'є Жубер.

Нестача опадів знищила врожай, убила худобу та змусила велику кількість людей залишити свої будинки в пошуках їжі та води в Кенії, Ефіопії та Сомалі. Журналісти у своєму матеріалі зазначають, що ситуація з продовольством у країнах Африки також посилюється повномасштабною війною в Україні, оскільки вторгнення спровокувало економічну кризу та різке зростання цін на пальне, що не дозволяє африканським державам вигідно імпортувати продукти на континент.

Нагадаємо, раніше американські ЗМІ писали про те, що РФ намагається продати вкрадене українське зерно африканським країнам. За інформацією журналістів The NYT, Кремль хоче домовитися про постачання врожаю на континент, який опинився на межі голоду через посуху та зростання цін на пальне.

Також повідомлялося, що організація Unicef закликала припинити концентрувати увагу лише на війні в Україні, оскільки країни Африки опинилися на межі голоду.